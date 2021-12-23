Биография футболиста «Крыльев Советов» Ивана Сергеева: кто такой Левандовский из ФНЛ

Иван Сергеев добрался до РПЛ и финала Кубра России вместе с «Крыльями» Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

26-летний нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев сейчас является одним из самых узнаваемых игроков команды. Еще в ФНЛ он начал привлекать внимание болельщиков небывалой результативностью. Вместе с «Крыльями» форвард дошел до финала Кубка России и вышел в Премьер-лигу, демонстрируя всю ту же нацеленность на ворота соперника. Это стремление заметили не только в Самаре – Ивана вызвали в сборную, с командой он был во время игр с Кипром и Хорватией. Рассказываем биографию футболиста «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

Лучший бомбардир на играх в Китае

Иван Сергеев родился в городе Череповец Вологодской области. Футболом начал заниматься в родном городе. Есть версия, что поначалу Иван больше интересовался хоккеем (кстати, сейчас череповецкая «Северсталь» является грозной силой в КХЛ), но это достаточно дорогой спорт, да и график тренировок был неудобным. Выбор в итоге был сделан в пользу футбола.

До 18-ти лет Сергеев играл в любителях, а затем дебютировал на профессиональном уровне в составе московского «Строгино».

В 2016-м году Сергеев недолго поиграл за границей – его отдали в аренду в «Ригу», но в команде произошли изменения, и через три месяца Сергеев вернулся.

В 2017 году Сергеев вошел в состав студенческой футбольной сборной России на Универсиаде в Пекине (Китай). Команда тогда уверенно прошла групповую стадию турнира и считалась претендентом на медали, но в четвертьфинале уступила Уругваю. Сергеев забил шесть голов в пяти матчах, став лучшим бомбардиром турнира.

После «Строгино» был «Тамбов», но Андрею Талалаеву, который тогда тренировал команду, Сергеев не приглянулся, и футболист отправился в «Торпедо», которое выступало в ФНЛ.

Сергеев обрел «Крылья»

В сезоне-2020/21 в ФНЛ снова оказались самарские «Крылья Советов». И снова поставили задачу за один сезон вернуться в РПЛ. У Сергеева тоже было желание добраться до Премьер-лиги и попробовать свои силы там. Таким образом, интересы совпали, и с начала 2020 года Иван стал выступать за «КС».

Союз оказался успешным. Сергеев стал рекордсменом лиги, побив казавшийся вечным бомбардирский рекорд Андрея Федькова, который, выступая за грозненский «Терек» (сейчас команда называется «Ахмат»), в 2004 году забил 38 голов в первом дивизионе. Сергеев по итогам года остановился на отметке в 40 голов.

При таких результатах «Крылья» стали победителями ФНЛ и снова обеспечили себе выход в Премьер-лигу.

Далеко самарцы продвинулись и в Кубке страны, сумев добрать до финала, по пути одолев московское «Динамо», а в Грозном победили «Ахмат». На пути к финалу, конечно, не обошлось без голов Сергеева.

В РПЛ Иван забил уже шесть голов. Кстати, нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба поспорил с комментатором Константином Геничем о результативности Сергеева. Дзюба считает, что Сергеев не забьет больше восьми голов за сезон, Генич уверен, что нападающему «Крыльев» по силам выдать и больше. Сейчас у Сергеева уже есть шесть голов.

Из сборной вернулся без бороды

Внимание своей игрой и результативностью Иван Сергеев привлек не только Генича с Дзюбой, но и нынешнего главного тренера сборной России Валерия Карпина. Сергеева вызвали в расположение сборной, с командой он был во время игр с Кипром и Хорватией. За матчами он наблюдал со скамейки запасных, на поле не выходил.

После возвращения из расположения сборной Сергеев сбрил бороду – именно такое обещание он дал болельщикам, когда его вызвали в состав национальной команды.

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