Рабочую модель памятника Петру Алабину в Самаре приобрели за 1,1 млн рублей

Памятник Петру Алабину в Самаре стоит пересечении улиц Красноармейской и Максима Горького, а его копия - у победителя благотворительного аукциона. Фото: правительство Самарской области

24 декабря в Самаре состоялся благотворительный вечер, на котором впервые вручили гуманитарную премию фонда ЕВИТА. Явление это редкое – не во всех регионах есть свои благотворительные премии, а до вручения собственных наград вряд ли где дело доходило.

Основатель фонда бизнесмен Владимир Аветисян и исполнительный директор ЕВИТы Ольга Шелест рассказывали о тех врачах, которые помогают тяжело и неизлечимо больным детям в любое время: глава Тольяттинской городской детской больницы Светлана Гаршина, к примеру, помогла спасти девочку, которую привезли в больницу в ночь с пятницы на субботу. Ей срочно нужно было лекарство, которого в свободном доступе нет. Разыскать его помог как раз фонд ЕВИТА, и к 6 утра субботы его уже привезли в больницу. Ребенка удалось спасти, и сейчас девочка вовсю готовится к школе.

Исполнительный директор БФ ЕВИТА Ольга Шелест рассказала, как вместе с врачами сотрудники фонда спасают детей

Делать такие истории реальными, спасать детей, чья жизнь висит на волоске, помогает и главный специалист минздрава региона по паллиативной медицинской помощи детям Елена Калинина. После консультаций врача-диетолога Гузели Сабировой даже экстремально-худые дети, у которых порой нет сил даже поднять руку, начинают набирать вес, а вместе с ним – и энергию для того, чтобы расти и развиваться. Об участковом враче-педиатре самарской поликлиники №3 Татьяне Ивкиной и вовсе говорят: «Повезло попасть к ней на участок», потому что этот медик всегда на связи и никогда не оставит ребенка и его родителей в беде.

Именно этим медикам и вручили первые благотворительные премии фонда ЕВИТА.

Кроме чествования врачей, фонд провел еще и благотворительный аукцион, им руководила единственная официальная в России женщина-аукционист Мария Иванова.

Паата Бурчуладзе просил передать баскетбольный мяч подопечным фонда. Фото: предоставлено БФ ЕВИТА

Среди лотов был вещи уникальные - картина тяжело больного мальчика Райнура Гайнулина, VIP-пригласительный на 2 лица на открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре, билеты с открытой датой на любой спектакль театра-студии «Грань», баскетбольный мяч с автографами членов сборной России и др.

Гвоздем «программы» стала рабочая модель памятника Петру Алабину, которую фонду подарил скульптор Карен Саркисов. На аукционе этот лот ушел за 1,1 млн рублей. Все деньги от аукциона поступят на счета фонда для помощь тяжело больным детям. Всего за время мероприятия в помощь фонду удалось собрать 3,3 млн рублей.

Свой выигрыш (тот самый баскетбольный мяч) подопечным фонда просил передать и Паата Бурчуладзе – всемирно известный оперный певец, который в Грузии также основал благотворительный фонд для помощи детям-сиротам.

Основатель БФ ЕВИТА Владимир Аветисян и группа D'Black Blues Orchestra исполнили несколько известных песен советских композиторов. Фото: предоставлено БФ ЕВИТА

- Сегодня среди нас – те, кто помогает фонду на протяжении нескольких лет – волонтеры, няни, добрые волшебники, которые перечисляют пожертвования и всегда откликаются на просьбу о помощи, - отметила исполнительный директор фонда «ЕВИТА» Ольга Шелест. – Спасибо вам, вместе мы сохраняем хрупкие огоньки души неизлечимо больных детей.

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