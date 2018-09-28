Минэкономразвития Самарской области возглавит чиновник, который занимался экомическим развитием Тольятти

28 Сент. 11:20 2018-09-28T11:20:38+03:00

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В правительстве Самарской области вновь произошли кадровые перестановки. Назначен новый руководитель министерства экономического развития, инвестиций и торговли. Как сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области, этот пост займет тольяттинец Дмитрий Богданов, который последний год работал в Ульяновской области на должности заместителя председателя правительства.

Дмитрий Богданов прошел путь от инженера до руководителя в коммерческих организациях. В 2011-2012 годах он работал в технопарке «Жигулевская долина». После этого он перешел на работу в мэрию Тольятти. С 2012 по 2017 года Богданов трудился в должности руководителя департамента экономического развития. В прошлом году он перебрался в Ульяновскую область. Там Дмитрий Богданов занимал пост заместителя председателя правительства.

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