Обвиняемый в убийстве и изнасиловании 7-летней самарчанки проведет в СИЗО еще 3 месяца

СЕГОДНЯ 16:44 2018-10-19T16:44:47+03:00

Николай Захаров останется под арестом до 21 января 2019 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Недавно следователи возбудили два новых уголовных дела на Николая Захарова

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В пятницу, 19 октября, в Самарском районном суде состоялось рассмотрение ходатайства следователей о продлении срока ареста 23-летнему Николаю Захарову. Его обвиняют в убийстве 7-летней девочки. Недавно стало известно, что в отношении парня возбудили еще два уголовных дела: по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Суд поддержал ходатайство следователей и продлил Николаю Захарову арест на 3 месяца. Он будет находиться в СИЗО до 21 января 2019 года, сообщили в суде.

Напомним, 7-летняя Юлия С. пропала вечером 20 июля. На протяжении всей ночи ее разыскивали родные и волонтеры. Утром следующего дня девочку нашли мертвой в кустах на стадионе на улице Блюхера. Как считают правоохранители, молодой человек не просто убил девочку, но еще и изнасиловал ее, используя для своих издевательств посторонние предметы. Преступника задержали 24 июля. Он не стал отрицать свою вину. Отметим, что молодой человек жил в соседнем подъезде от девочки, он участвовал в ее поисках и даже приходил на похороны.

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