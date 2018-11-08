Жена самарского олигарха вновь взбудоражила подписчиков откровенным видео
Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова продолжает делиться откровенными видео и фотографиями со своими подписчиками в Instagram и поклонниками. Накануне 26-летняя Ксения Царицына выложила весьма откровенное видео. Девушка продемонстрировала свой купальник, прошлась модельной походкой и даже станцевала.
- 1/5 меня всеми любимая Дерзкая СексиКошка. Я могу играть на камеру, но в жизни бываю такой только сами знаете с кем (смайлик обручальное кольцо), ну и еще на публике, если того требует ситуация, - подписала видео «Миссис Россия-2018» Ксения Царицына.
За 20 часов видео посмотрели более 17 500 тысяч человек.
- Ты как всегда идеальна!
- А мне больше нравится, когда Ксюша делает посты про детей, детство, как они ходят куда-то, играют, такой Ксю приятней видеть, как мамочку, как жену.
- Ксюша на камеру такая вся открытая. А в жизни она спокойная, - комментируют подписчики.
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