«Минус еще один»: в Самаре на Ульяновской разбили каршеринговый Hyundai
Днем в понедельник, 19 ноября, в центре Самары произошло еще одно ДТП с участием каршерингового автомобиля Hyundai Solaris. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.
По предварительным данным, авария произошла в районе дома № 53 на улице Ульяновской. Там на перекрестке арендованный автомобиль столкнулся с «Рено Дастером». После удара корейская машина вылетела с дороги на тротуар и врезалась в дерево.
По словам свидетелей ДТП, за рулем арендованного автомобиля находилась девушка. В результате случившегося передние чести обоих автомобилей оказались разбиты, но больше всего, конечно, пострадала каршеринговая иномарка. Информации о пострадавших нет. В настоящее время подробности аварии устанавливаются.
Арендованная иномарка столкнулась с "Дастером" и вылетела с дорогиФото: Соцсети
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