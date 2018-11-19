«Минус еще один»: в Самаре на Ульяновской разбили каршеринговый Hyundai

СЕГОДНЯ 15:29 2018-11-19T15:32:04+03:00

У машины полностью разбита вся «морда»

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Днем в понедельник, 19 ноября, в центре Самары произошло еще одно ДТП с участием каршерингового автомобиля Hyundai Solaris. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

По предварительным данным, авария произошла в районе дома № 53 на улице Ульяновской. Там на перекрестке арендованный автомобиль столкнулся с «Рено Дастером». После удара корейская машина вылетела с дороги на тротуар и врезалась в дерево.

По словам свидетелей ДТП, за рулем арендованного автомобиля находилась девушка. В результате случившегося передние чести обоих автомобилей оказались разбиты, но больше всего, конечно, пострадала каршеринговая иномарка. Информации о пострадавших нет. В настоящее время подробности аварии устанавливаются.

Арендованная иномарка столкнулась с "Дастером" и вылетела с дорогиФото: Соцсети

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