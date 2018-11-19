2018-11-19T15:32:04+03:00
Происшествия

«Минус еще один»: в Самаре на Ульяновской разбили каршеринговый Hyundai

У машины полностью разбита вся «морда»
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ДТП СамараФото: ДТП СамараФото: Соцсети
Изменить размер текста:

Днем в понедельник, 19 ноября, в центре Самары произошло еще одно ДТП с участием каршерингового автомобиля Hyundai Solaris. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

По предварительным данным, авария произошла в районе дома № 53 на улице Ульяновской. Там на перекрестке арендованный автомобиль столкнулся с «Рено Дастером». После удара корейская машина вылетела с дороги на тротуар и врезалась в дерево.

По словам свидетелей ДТП, за рулем арендованного автомобиля находилась девушка. В результате случившегося передние чести обоих автомобилей оказались разбиты, но больше всего, конечно, пострадала каршеринговая иномарка. Информации о пострадавших нет. В настоящее время подробности аварии устанавливаются.

Арендованная иномарка столкнулась с "Дастером" и вылетела с дороги Фото: Соцсети

Арендованная иномарка столкнулась с "Дастером" и вылетела с дорогиФото: Соцсети

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Каршеринг пришел в Самару на смену такси: кому нужно авто за 420 рублей в час?

Правда выбрать авто пока не получится: пользователям доступны только поддержаные «солярисы» по семь рублей в минуту (подробности)

В Самаре водитель каршерингового авто «припарковался» в забор

Неизвестный автомобилист разбил легковушку возле одного из корпусов Аэрокосмического университета (подробности)

Самарец опрокинул каршеринговую машину и уехал с места ДТП на такси

Активисты «Ночного патруля» предполагают, что мужчина мог быть пьян (подробности)

В Самаре водитель каршерингового авто опрокинул на бок фургон

К счастью, в аварии никто не пострадал (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Подарили вторую жизнь»: в Новокуйбышевске полицейские помогли водителю, которому стало плохо за рулем
В Отрадном 19-летний парень избил девушку и изнасиловал ее в гаражном массиве
Автобусы будут ходить чаще: в Самаре на маршрут № 67 добавили еще два ЛиАЗа
В Самаре мужчина погиб, отравившись угарным газом в собственном доме
В Самаре поймали «Дракона», разводившего на деньги пенсионеров
Умные гаджеты в салонах связи «Ростелекома» приобрести станет проще
Массовое отравление в школе Самары: 13 детей подхватили кишечную инфекцию
Волейбольной «Нове» до конца года выделят денег на погашение долгов по зарплатам
В Самаре до конца 2018 года откроется новый детский сад
Помогли камеры: смертность на самарских дорогах снизилась на 75%
Самарские полицейские на полгода отправились в Чеченскую республику
В Самаре устранили недостатки ремонта четвертой очереди набережной
В Самарской области пьяный дальнобойщик сидел в кафе и "заминировал" автомобиль
Пьяный самарец угнал с работы «Газель» и протаранил другой автомобиль
Самарским студентам предложат пройти экспресс-тестирование на ВИЧ
В Самаре появился виртуальный музей истории религии
В Самарской области обнаружен труп голой женщины со зверскими ранениями
Аппарату администрации Самары назначили нового руководителя
Департамент транспорта Самары возглавил выходец из РЖД
Житель Самары разбил стекло магазина и украл деньги из кассы
"Птичка" съезжает, но не сдается: продавцов червячков и попугайчиков намерены переселить в другой павильон
В Самаре на улице Победы полыхал автомобиль
В Самарской области с базы отдыха сбежали два северных оленя
Посмотрел на короля британской сцены: Киркоров стал единственным зрителем кинотеатра в Самаре
В Самаре пройдет турнир по муай тай, айкидо, борьбе и дзюдо на призы «Жилуниверсала» и «Комсомольской правды»
В Самарской области с алиментщиков взыскали уже 110 млн рублей