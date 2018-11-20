2018-11-20T11:31:02+03:00
Общество

В Самаре следователи начали проверку после массового отравления в школе № 81

Кишечную инфекцию подхватили 15 человек, 14 из которых - дети
Анастасия ФИЛАТОВА
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ЧП в самарской школе уже заинтересовались прокуроры и сотрудники РоспотребнадзораЧП в самарской школе уже заинтересовались прокуроры и сотрудники РоспотребнадзораФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Самаре правоохранители начали доследственную проверку по факту массового отравления детей в школе № 81. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Напомним, дети почувствовали себя плохо 15 и 16 ноября. На недомогания пожаловались 14 детей и 1 взрослый. Им понадобилась помощь медиков. Предварительный диагноз - кишечная инфекция. В настоящее время под наблюдением врачей находятся шесть человек. В связи с этим в школе был введен карантин. До 21 ноября дети будут заниматься на дистанционной основе.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Отметим, что проверку по факту случившегося проводят также сотрудники прокуратуры и регионального управления Роспотребнадзора. Последние уже взяли пробы воды и продуктов в школьной столовой.

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