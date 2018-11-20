В Самаре следователи начали проверку после массового отравления в школе № 81

СЕГОДНЯ 10:13 2018-11-20T11:31:02+03:00

ЧП в самарской школе уже заинтересовались прокуроры и сотрудники Роспотребнадзора Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кишечную инфекцию подхватили 15 человек, 14 из которых - дети

Изменить размер текста: A A

В Самаре правоохранители начали доследственную проверку по факту массового отравления детей в школе № 81. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Напомним, дети почувствовали себя плохо 15 и 16 ноября. На недомогания пожаловались 14 детей и 1 взрослый. Им понадобилась помощь медиков. Предварительный диагноз - кишечная инфекция. В настоящее время под наблюдением врачей находятся шесть человек. В связи с этим в школе был введен карантин. До 21 ноября дети будут заниматься на дистанционной основе.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Отметим, что проверку по факту случившегося проводят также сотрудники прокуратуры и регионального управления Роспотребнадзора. Последние уже взяли пробы воды и продуктов в школьной столовой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Самарцам предлагают оценить качество питания в детсадах, школах и больницах

ОНФ запустил всероссийский интернет-опрос (подробности)

На кухнях самарских детсадов и школ нашли нарушения почти на 1 млн рублей

Экспертам Роспотребнадзора не понравилось, как там готовят еду и моют посуду (подробности)

Массовое отравление в школе Самары: 13 детей подхватили кишечную инфекцию

В учебном заведении на несколько дней объявили карантин (подробности)

Виновата еда из столовки? В самарской школе 14 детей подхватили кишечную инфекцию

Школу закрыли на карантин, но занятия продолжаются дистанционно (подробности)