В Самаре избрали меру пресечения посреднику по делу начальника отдела ГСУ Веры Рабинович

20 Дек. 14:53 2018-12-20T14:58:08+03:00

Ближайшее время мужчине придется ограничить себя в выездах и в общении с другими подозреваемыми

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В четверг, 20 декабря, в Самарском районном суде избиралась мера пресечения директору одного из ООО Виталию Прокофьеву, которого подозревают в посредничестве во взяточничестве. Именно ему передали деньги, которые предназначались начальнику отдела ГСУ ГУ МВД по Самарской области Вере Рабинович.

Напомним, по версии следствия, потерпевший по одному из уголовных дел, находясь в кафе аэропорта Курумоч, передал Прокофьеву 10 миллионов рублей, часть из которых была муляжом, которые предназначались Вере Рабинович. После этого он поехал домой к другой посреднице и передал ей уже 2,5 млн рублей.

На судебное заседание мужчина явился в капюшоне, пряча лицо от журналистов. По словам следователей, он дал признательные показания и сотрудничает со следствием. Правоохранители запросили для него меру пресечения в виде запрета на определенные действия. Судья удовлетворил это ходатайство. В отношении подозреваемого в течение 1 месяца 29 суток будут действовать запреты на выезд из Тольятти (там живет Прокофьев), на общение с другими подозреваемыми - Вера Рабинович и Жанна Назарова (другая посредница) и на выход из дома с 22:00 до 6:00. Кроме того, ему придется предоставлять всю корреспонденцию следствию. Также будут контролироваться его разговоры по телефону. Ограничений в плане работы не будет. Виталий Прокофьев согласился с избранной мерой пресечения. Его отпустили домой прямо из зала суда.

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