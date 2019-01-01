Убили человека и попались: Самаре начинается суд над бандой налетчиков, грабивших банки

1 Янв. 2019 2019-01-01T12:26:12+03:00

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В Самаре начинаются судебные слушания по делу банды из трех налетчиков, грабивших банки в городе. Основатель группировки - Виктор Самонов, у мужчины - трое несовершеннолетних детей и бизнес на двоих с бывшей женой. Но этого Виктору показалось мало и он решил поживиться крупными суммами. Сразу понял - грабить нужно банки. Для этого мужчина сколотил вооруженную банду, пригласив своего товарища и бывшего компаньона Дмитрия Кимова. Еще один знакомый Александр помог свежеиспеченным налетчикам раздобыть оружие. Первое преступление банда совершила в 2016 году.

- Первое нападение призошло на "Локо Банк" на ул. Победы. Здесь налетчики угрожали пистолетом посетителям и кассирам, и смогли похитить 11 млн рублей. Когда на место приехала полиция, испуганные очевидцы не смогли даже точно описать нападавших, тем более они очень хорошо замаскировались, - сообщет ГУ МВД РФ по Самарской области.

Дело было резонансным, но пока налетчиков искали, они с удовольствием тратили деньги, в том числе рванув на заграничные курорты, сделав евроремонт в квартирах. Но деньги закончились и троица начала планировать новый налет. Примерно через полгода они же ограбили офис КБ "Солидарность". Похитить им удалось около 3,5 млн рублей. Если в первый раз налетчики обрядились в рабочих ,в этот раз они просто надели свободную одежду и прикрыли лицо балаклавой. Кассиру приставили к виску пистолет, чтобы заставить ее коллегу быстро отдать деньги. Также у мужчин была граната - правда, чеку они выдергивать не стали, но девушек это очень напугало.

А вот следующее ограбление офиса Актив Капитал Банка "На поляне" не задалось. Дело в том, что мужчины переусердствовали, пугая сотрудников банка. Кассир, увидев гранату, упала под стол в обморок, и не смогла открыть дверь, не реагировала на угрозы всех перестрелять. В итоге нападавшие разрядили пистолет в дверь и сбежали, понимая, что наделали много шума. На месте нападения присутствовал охранник, но он не имел лицензии на ношение оружия и вместе со всеми упал на пол.

Затем последовало еще одно неудачное нападение на "Невский банк" - в момент, когда налетчики находились внутри пришел сотрудник банка, заметил их и поспешил уйти, вызвав полицию. Налетчики сбежали, сожгли одежду, в которой были в момент нападения, но не затаились.

Финальной точкой в их криминальной карьере стал налет на офис "Локо Банка" на ул. Победы - того самого, где они начинали и смогли украсть 11 млн рублей. Здесь они впервые отметились кровью: охранник попытался остановить налетчиков палкой, и получил несколько пуль. Добычей грабителей стали 5 млн рублей. В этот раз на мужчине была силиконовая маска с прорезью. Вещь дорогая, правоохранители нашли магазин в Москве, где ее купили. А покупал ее Виктор Самонов сам.

В итоге правоохранители узнали о мужчинах все и начали планировать задержание. Мужчин задержали сразу по трем адресам, в гаражах нашли маски, одежду, а в квартирах обнаружили вещи, приобретенные на награбленные деньги. Всего преступники присвоили не менее14 млн рублей. Теперь предстоят долгие судебные разбирательства.

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