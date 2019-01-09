Умер ветеран, который игрой на гармошке в Самаре заработал на памятник герою войны

9 Янв. 2019 2019-01-09T16:17:31+03:00

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7 января печальная весть пришла из поселка Кропачево в Челябинской области. Там скончался 91-летний Владимир Григорьев - тот самый дедушка с гармошкой, который, распевая патриотичные песни на самарской набережной, заработал на памятник своему другу - герою Курской битвы Петру Нурмухаметову.

- Владимир Васильевич лежал полгода. В июне шейку бедра сломал. Умер ближе к вечеру, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" внук пенсионера Василий.

Напомним, что деньги на монумент Владимир Григорьев собрал в 2014 году. Он играл на гармошке и пел песни. А до этого 35 лет добивался от чиновников почтить память своего друга. Однако результата не было и Владимир Васильевич решил собственноручно установить памятник "укротителю тигров", получившему такое прозвище в бою на Курской дуге, где Петр трагически погиб.

Плиту, которую установил Григорьев на свои средства, убирали, однако, в канун 9 мая 2018 года - когда история дедушки с гармошкой вызвала резонанс в СМИ, его снова вернули на законное место - к стеле памяти падшим в Курской дуге.

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