2019-01-18T08:34:25+03:00
Общество

«Мы категорически осуждаем подобные действия»: в минспорте прокомментировали задержание детского тренера «Лады» нетрезвым за рулем

Никиту Дубровина поймали, когда он выезжал на своей машине с «Лада-Арены» после вечерней тренировки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Ночной патруль СамараФото: Ночной патруль Самара
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Министерство спорта Самарской области прокомментировало ситуацию с задержанием тренера тольяттинской детской хоккейной команды «Лада-2008» Никиты Дубровина. Напомним, наставника юных спортсменов поймали, когда он выезжал на своей машине с «Лада-Арены» после тренировки с детьми. Мало того, что он сел за руль, не имея водительских прав, так он еще, как уверяют активисты «Ночного патруля», и находился в состоянии опьянения.

- Пока подтверждения, что на вечерней тренировке тренер находился в состоянии алкогольного опьянения, нет. Когда станут известны все подробности, тогда клуб и спортшкола будут принимать решение о принятии мер с учетом действующего трудового законодательства, - рассказали в минспорте.

Глава ведомства Дмитрий Шляхтин дал поручение руководству клуба «Лада» держать вопрос с тренером под контролем. Сейчас министерство ждет официальной информации от правоохранителей, после получения которой будут приняты конкретные меры. Однако уже сейчас представители минспорта заявили, что осуждают поведение Никиты Дубровина.

- Мы категорически осуждаем подобные действия. Это порочит профессию детского тренера, который должен быть не только спортивным наставником, но и примером для юных спортсменов. Это и наносит урон имиджу клуба «Лада» и его спортшколе. Никогда нельзя забывать, что, даже покинув рабочее место, ты олицетворяешь клуб, - добавили в региональном минспорте.

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