2019-01-22T18:32:46+03:00
Происшествия

После прорыва теплосети в Самаре были госпитализированы несколько человек

Все они были доставлены в ожоговое отделение
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Во вторник, 22 января, четыре человека, среди которых есть ребенок, были госпитализированы в ожоговое отделение больницы им. Пирогова. Об этом сообщает региональный минздрав

Всего, по данным минздрава, за помощью после прорыва теплосетей на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской обратились 11 человек. 7 человек получили помощь амбулаторно.

Все госпитализированные имеют ожоги средней тяжести. На месте коммунальной аварии дежурили 10 экипажей «скорой помощи».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Натерпелась, наждалась»: юная певица из Похвистнево покорила сердца интернет-пользователей
Коммунальная авария на теплотрассе на Ташкентской в Самаре оставила без отопления 471 дом
Больницы в Кировском районе Самары, где произошел прорыв теплотрассы, не оставят без отопления
В Похвистнево и Новокуйбышевске регоператор заключит договор напрямую с управляющими компаниями
В Самаре сотрудники МЧС помогли пассажирам выбраться из окруженного кипятком трамвая
Обвиняемого в убийстве и изнасиловании семилетней девочки в Самаре оставили в СИЗО
В Самарской области до 2024 года из аварийного жилья переселят почти 17,5 тысяч человек
Самарцы начали умирать от гриппа
В Тольятти водитель «Весты» сбил на «зебре» пешехода-нарушителя
«Крылья Советов» обыграли «Жилину» в первом контрольном матче на сборе в ОАЭ