После прорыва теплосети в Самаре были госпитализированы несколько человек

СЕГОДНЯ 18:32 2019-01-22T18:32:46+03:00

Все они были доставлены в ожоговое отделение

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Во вторник, 22 января, четыре человека, среди которых есть ребенок, были госпитализированы в ожоговое отделение больницы им. Пирогова. Об этом сообщает региональный минздрав

Всего, по данным минздрава, за помощью после прорыва теплосетей на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской обратились 11 человек. 7 человек получили помощь амбулаторно.

Все госпитализированные имеют ожоги средней тяжести. На месте коммунальной аварии дежурили 10 экипажей «скорой помощи».