После прорыва теплосети в Самаре были госпитализированы несколько человек
Все они были доставлены в ожоговое отделение
Фото: СОЦСЕТИ
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Во вторник, 22 января, четыре человека, среди которых есть ребенок, были госпитализированы в ожоговое отделение больницы им. Пирогова. Об этом сообщает региональный минздрав
Всего, по данным минздрава, за помощью после прорыва теплосетей на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской обратились 11 человек. 7 человек получили помощь амбулаторно.
Все госпитализированные имеют ожоги средней тяжести. На месте коммунальной аварии дежурили 10 экипажей «скорой помощи».