2019-02-15T09:49:36+03:00
Происшествия

"Я пистолет не доставал 13 лет": экс-глава Октябрьского района рассказал, зачем стрелял по собакам в центре Самары

В областной столице рассматривают скандальное дело о стрельбе на пересечении Ярмарочной и Ленинской
Михаил ГОРЮНОВ
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Константин Фоменко уверяет, что стрелял не в дядю Вову, а в собакКонстантин Фоменко уверяет, что стрелял не в дядю Вову, а в собакФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА
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В Ленинском районном суде Самары сегодня проходит заседание по делу о стрельбе по собакам на пересечении улиц Ярмарочной и Ленинской, произошедшей 30 января. Показания уже дал человек, открывший огонь в тот день, экс-глава Октябрьского района Константин Фоменко. Он уверяет, что хотел защитить женщину от стаи псов.

- Выстрелы производил не целясь, просто хотел отпугнуть собаку. Сначала одну, потом подошла другая, я произвел два выстрела, - говорит Константин на процессе. - Подошел Шумилин, начал менять бить. Наверное, он хотел защитить собак. Он был окружен ими, я произвел в них еще два выстрела. В Шумилина не стрелял.

Фоменко отметил, что защитник собак Шумилин также ударил его автомобиль, разбил зеркало, когда они хотели уехать. А еще Владимир просил Константина выбросить нож:

- Но ножа у меня в руках не было, перчатка и пистолет, - утверждает Константин.

После конфликта Константин Фоменко уехал в клинику на Солнечную, куда и направлялся до этого. Потом зафиксировал укусы в больнице Пирогова и обратился в отдел полиции Ленинского района:

- Я применил оружие и был обязан сообщить в полицию. Возможности нейтрализовать нападающего иначе у меня не было, он имел численное преимущество.

Выступающий рассказал, что часто проезжает перекресток Ярмарочной и Ленинской, так как живет на последней. После случившегося у него подпортилось здоровье - появилась аллергическая реакция на укус собаки.

- Я пистолет не доставал из сумки 13 лет и не собирался этого делать. Не было выбора, - заключил Фоменко.

Сейчас процесс продолжается. Показания дает Владимир Шумилин, который защищал собак.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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