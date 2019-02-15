"Я пистолет не доставал 13 лет": экс-глава Октябрьского района рассказал, зачем стрелял по собакам в центре Самары

СЕГОДНЯ 09:43 2019-02-15T09:49:36+03:00

Константин Фоменко уверяет, что стрелял не в дядю Вову, а в собак Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

В областной столице рассматривают скандальное дело о стрельбе на пересечении Ярмарочной и Ленинской

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районном суде Самары сегодня проходит заседание по делу о стрельбе по собакам на пересечении улиц Ярмарочной и Ленинской, произошедшей 30 января. Показания уже дал человек, открывший огонь в тот день, экс-глава Октябрьского района Константин Фоменко. Он уверяет, что хотел защитить женщину от стаи псов.

- Выстрелы производил не целясь, просто хотел отпугнуть собаку. Сначала одну, потом подошла другая, я произвел два выстрела, - говорит Константин на процессе. - Подошел Шумилин, начал менять бить. Наверное, он хотел защитить собак. Он был окружен ими, я произвел в них еще два выстрела. В Шумилина не стрелял.

Фоменко отметил, что защитник собак Шумилин также ударил его автомобиль, разбил зеркало, когда они хотели уехать. А еще Владимир просил Константина выбросить нож:

- Но ножа у меня в руках не было, перчатка и пистолет, - утверждает Константин.

После конфликта Константин Фоменко уехал в клинику на Солнечную, куда и направлялся до этого. Потом зафиксировал укусы в больнице Пирогова и обратился в отдел полиции Ленинского района:

- Я применил оружие и был обязан сообщить в полицию. Возможности нейтрализовать нападающего иначе у меня не было, он имел численное преимущество.

Выступающий рассказал, что часто проезжает перекресток Ярмарочной и Ленинской, так как живет на последней. После случившегося у него подпортилось здоровье - появилась аллергическая реакция на укус собаки.

- Я пистолет не доставал из сумки 13 лет и не собирался этого делать. Не было выбора, - заключил Фоменко.

Сейчас процесс продолжается. Показания дает Владимир Шумилин, который защищал собак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

А была ли женщина? Кого защищали мужчины, стрелявшие в инвалида и его собак в центре Самары?

Больше трех тысяч человек подписали петицию в защиту Владимира Шумилина, который ждет очной ставки с обидчиками в суде (подробности)

Инвалид, раненный в центре Самары в перестрелке из-за собак, нападал на специалистов службы отлова

Не все соседи довольны стаей собак во дворе, некоторые жаловались на лай по ночам и нападения на детей.(подробности)

В центре Самары мужчины расстреляли собак и их хозяина-инвалида

У мужчины раздроблена кость в руке, а у пострадавшей собаки - ножевые и огнестрельные ранения (подробности)

«Все участники конфликта найдены»: в Самаре полиция разбирается со стрельбой по собакам и мужчине-инвалиду

Мужчины уже написали друг на друга заявления (подробности)

В Самаре догхантер убил пенсионерку за то, что она помешала ему травить собак

63-летний соцработник Людмила Сафонова заступилась за двух дворняжек (подробности)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/689152" frameborder="0"></iframe> Перестрелка в центре Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU