В Самарской области из-за снегопада и сильного ветра перекрыли 37 региональных дорог

СЕГОДНЯ 10:21 2019-02-19T11:26:56+03:00

Сейчас дорожники пытаются расчистить дороги от снега Фото: Соцсети

Изменить размер текста: A A

Снегопад и штормовой ветер, которые обрушились на Самарскую область вечером в понедельник, 18 февраля, пока не спешат покидать регион. В связи с этим, как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, сегодня, 19 февраля, также сохраняется оранжевый уровень опасности. Автомобилистов просят воздержаться от поездок на личном транспорте.

Снежная угроза сверху: в Самаре от лавин с домов страдают и гибнут люди, рушатся целые крыши 00:00 00:00

- Из-за заснеженности для движения закрыты 37 региональных автодорог. Сейчас сотрудники АСАДО занимаются расчисткой проезжих частей, - рассказали в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.

Напомним, что вчера вечером закрыли проезд по обводной дороге Самары и по трассам «Ульяновск — Димитровград — Самара», «Ташелка — Новая Бинарадка», «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград». Кроме того, до 13 часов 19 февраля ограничили движение по федеральной дороге М-5 «Урал» на подъезде к Оренбургу в Нефтегорском и Алексеевском районах, а также на участке с 834 км по 1194 км.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На трассе М-5 в Самарской области из-за непогоды продлили запрет на движение транспорта

Ограничения действуют на двух участках федеральной дороги (подробности)

Никуда не выезжайте: в Самарской области МЧС приготовились бороться с последствиями метели и снегопада

Экстренные службы приведены в режим повышенной готовности из-за оранжевого уровня опасности (подробности)

Дорогу в село Подстепки под Тольятти занесло снегом: транспорт блокирован, люди готовятся ночевать в белом плену

На помощь людям идет спецтехника, но стихия пока сильнее (подробности)

Под Тольятти из снежного плена вызволяли микроавтобус с 8 пассажирами

Дорожникам пришлось расчистить около 5 км, чтобы автобус смог продолжить движение (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU