В Самарской области из-за снегопада и сильного ветра перекрыли 37 региональных дорог
Снегопад и штормовой ветер, которые обрушились на Самарскую область вечером в понедельник, 18 февраля, пока не спешат покидать регион. В связи с этим, как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, сегодня, 19 февраля, также сохраняется оранжевый уровень опасности. Автомобилистов просят воздержаться от поездок на личном транспорте.
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- Из-за заснеженности для движения закрыты 37 региональных автодорог. Сейчас сотрудники АСАДО занимаются расчисткой проезжих частей, - рассказали в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.
Напомним, что вчера вечером закрыли проезд по обводной дороге Самары и по трассам «Ульяновск — Димитровград — Самара», «Ташелка — Новая Бинарадка», «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград». Кроме того, до 13 часов 19 февраля ограничили движение по федеральной дороге М-5 «Урал» на подъезде к Оренбургу в Нефтегорском и Алексеевском районах, а также на участке с 834 км по 1194 км.
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ИСТОЧНИК KP.RU