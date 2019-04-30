Он вел ее в кусты: Появилось видео следственного эксперимента на месте изнасилования и убийства 7-летней девочки в Самаре
В Самаре следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего Николая Захарова, который обвиняется в жестоком изнасиловании и убийстве 7-летней девочки.Тело малышки с признаками удушения и травмой головы нашли 21 июля на территории заброшенного стадиона в Советском районе.
- По версии следствия, вечером 20 июля молодой человек, будучи пьяным, увидел возле одного из домов в Советском районе 7-летнюю девочку и решил ее изнасиловать. Он увел ребенка на заброшенный стадион, совершил задуманное, а затем убил малышку, чтобы скрыть следы преступления. Он спрятал тело девочки под бытовым и строительным мусором и скрылся, - сообщили в СУ СК по Самарской области.
Отметим, что молодой человек, который, к слову, жил в соседнем доме от девочки, в дальнейшем активно принимал участие в ее поисках. Таким образом он пытался отвести от себя подозрение. Несмотря на это, правоохранители нашли доказательства того, что Николай Захаров может быть причастен к гибели ребенка. Они задержали его 24 июля. Молодой человек не стал отрицать вины и полностью сознался. На следственном эксперименте он показал, как вел девочку на стадион и где совершил преступление.
Уголовное дело насчитает 8 томов, следователи провели более 20 судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическую, судебно-медицинскую, генетическую, одорологическую и другие. В настоящее время они завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в суд. В ближайшее время Николай Захаров ответит за свои преступления.
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ИСТОЧНИК KP.RU