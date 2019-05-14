2019-05-14T08:23:53+03:00
Общество

Ливень и жара в мае установили в Самарской области новые рекорды

Осадки перекрыли показатели 31-летней давности, а температура воздуха — 45-летней
Анастасия ФИЛАТОВА
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Майская погода продолжает бить в Самарской области рекордыМайская погода продолжает бить в Самарской области рекордыФото: Архив "КП"
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Погода в мае в Самарской области продолжает неустанно бить всяческие рекорды. Если на прошлой неделе это касалось экстремально высоких температур, то на этой к жаре прибавился еще и ливень. Так, в понедельник, 13 мая, в регионе был зафиксирован абсолютный суточный максимум количества осадков.

- Новый рекорд был установлен в АГЛОСе. Вчера там выпало 17,4 мм осадков, что на 4,3 мм больше, чем в 1988 году, - сообщили в Приволжском УГМС.

Побила 13 мая погода и рекорд по жаре. Абсолютный суточный максимум температуры воздуха был зафиксирован в 7 населенных пунктах Самарской области: Самаре, Клявлино, Челно-Вершинах, Кинель-Черкассах, Авангарде, Большой Глушице и Серноводске. За исключением Кинель-Черкассов (2012 год), во всех этих городах и селах был перекрыт показатель 1974 года. Синоптики зафиксировали вчера там от 31,8°С до 33,6°С. Отклонения от значения предыдущего максимума температуры воздуха составило от 0,1°С до 1,4°С.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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