2019-05-17T10:39:32+03:00
Происшествия

Самарский облсуд оставил под арестом фигурантку дела о «грязной» нефти в «Дружбе»

Наталье Балабай не удалось обжаловать свою меру пресечения
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарский областной суд не удовлетворил жалобу Натальи БалабайСамарский областной суд не удовлетворил жалобу Натальи БалабайФото: Альберт ДЗЕНЬ
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В пятницу, 17 мая, в Самарском областном суде прошло заседание по апелляционной жалобе генерального директора ООО «Нефтеперевалка» Светланы Балабай, которую подозревают в участии в преступной группе, похитившей нефть на 1 млн рублей. Ранее Самарский районный суд отправил предпринимательницу под арест, но она решила обжаловать свою меру пресечения.

- Суд отказал в удовлетворении жалобы Натальи Балабай. Она останется под арестом, - сообщили в Самарском областном суде.

Напомним, подозреваемыми по делу о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» проходят 6 человек. Это гендиректор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО «Петронефть актив» Владимир Жоголев, замдиректор ООО «Магистраль» Сергей Баландин, а также основатель ГК «Петронефть» Роман Трушев и бывший гендиректор «Самаратранснефть-терминал» Роман Ружечко. Первые четверо сейчас находятся под стражей. Один из них - Сергей Баландин - написал явку с повинной. Что касается Романа Трушева и Романа Ружечко, то они находятся в международном розыске. 15 мая Самарский районный суд арестовал их заочно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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