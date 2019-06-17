2019-06-17T16:52:20+03:00
Общество

Главный тренер Крыльев Советов» Миодраг Божович собирается получить российский паспорт

Черногорский специалист руководит самарской командой с октября 2018 года
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Черногорский специалист едва не покинул клуб после неудачного выступления "Крыльев" в минувшем сезоне РПЛЧерногорский специалист едва не покинул клуб после неудачного выступления "Крыльев" в минувшем сезоне РПЛФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

Главный тренер самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Миодраг Божович планирует получить российское гражданство. Об этом он сообщил в интервью Sport24.

- Думаю над получением российского гражданства. Если сейчас все в Самаре все будет хорошо, попытаюсь получить российский паспорт, — заявил черногорский специалист.

Напомним, что Миодраг Божович возглавил «Крылья Советов» в октябре 2018 года. На посту главного тренера он сменил Андрея Тихонова. Под руководством 50-летнего черногорского специалиста самарская команда закончила минувший сезон на 13 месте, едва не вылетев из РПЛ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Миодраг Божович останется главным тренером самарских "Крыльев Советов"

Об этом заявил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов (подробности)

Трансферы ФК Крылья Советов (лето 2019): кто войдет в новый состав самарского клуба

Самарцы вышли из отпуска и готовятся к новому сезону. Публикуем список трансферов ФК Крылья Советов (лето 2019) (подробности)

Календарь игр ФК Крылья Советов в РПЛ на сезон 2019/2020: расписание игр, матчи, время, с кем играют

«Крылья» продолжат борьбу в РПЛ. Публикуем календарь игр ФК «Крылья Советов» на сезон 2019/2020 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ровно через год после первого матча ЧМ-2018 в Самаре открылись Молодежные Российско-китайские летние игры
И снова «Ларгус», набитый людьми: под Тольятти легковушка влетела в полуприцеп
В центре Самары квадроцикл протаранил Hyundai
В Самаре официально стартовали VIII Молодежные Российско-Китайские летние игры
"Это будет настоящее шоу": в Тольятти пройдет регата "Паруса Надежды"
В Самаре создадут выставку к 125-летию регионального энергомаркетинга
Осел и пони из самарского зоопарка получили имена героев диснеевского мультфильма
В Самарской области температура воздуха повысится почти до 30 градусов
В Самаре молодые ученые из 23 стран разработают проекты космических миссий для наноспутников
В Самаре простились со строителем девятиэтажного торгового центра на улице Ленинградской
Часть объектов в микрорайоне Крутые Ключи передадут на баланс Самары
В Самаре возбудили уголовное дело на инспектора УФСИН, у которого нашли марихуану в машине
Три ДТП на одном месте: появились подробности происшествия с участием 7 машин на въезде в Самару
Психически здоровых и несудимых сызранцев зовут патрулировать улицы за деньги
В центре Самары «Гранта» приземлилась на крышу после столкновения с иномаркой
В Самаре пьяный водитель пытался скрыться от полицейских вместе с 3-летним ребенком