Главный тренер Крыльев Советов» Миодраг Божович собирается получить российский паспорт

СЕГОДНЯ 16:52 2019-06-17T16:52:20+03:00

Черногорский специалист едва не покинул клуб после неудачного выступления "Крыльев" в минувшем сезоне РПЛ Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Черногорский специалист руководит самарской командой с октября 2018 года

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Главный тренер самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Миодраг Божович планирует получить российское гражданство. Об этом он сообщил в интервью Sport24.

- Думаю над получением российского гражданства. Если сейчас все в Самаре все будет хорошо, попытаюсь получить российский паспорт, — заявил черногорский специалист.

Напомним, что Миодраг Божович возглавил «Крылья Советов» в октябре 2018 года. На посту главного тренера он сменил Андрея Тихонова. Под руководством 50-летнего черногорского специалиста самарская команда закончила минувший сезон на 13 месте, едва не вылетев из РПЛ.

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