Полузащитник «Динамо» Антон Терехов может перейти в «Крылья Советов»

СЕГОДНЯ 10:00 2019-06-26T10:00:39+03:00

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21-летний полузащитник московского «Динамо» Антон Терехов может ближайший сезон провести в «Крыльях Советов». Как стало известно «КП-Самара», волжане хотят посмотреть молодого полузащитника на сборах в Австрии. При этом «Динамо» планирует отдать футболиста в аренду.

Антон Терехов играет за бело-голубых с 2016 года. За это время на поле он появлялся в 14 играх и отметился голом и голевой передачей. Сейчас «Динамо» подыскивает молодому полузащитнику вариант для аренды, сам Терехов остался в Москве и на сбор с командой в Австрию не полетел.

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ИСТОЧНИК KP.RU