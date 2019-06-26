2019-06-26T14:52:07+03:00
Спорт

«Крылья Советов» просматривают бывшего нападающего «Шальке-04 II» и «Зенита» Антона Гасилина

23-летний форвард сейчас принадлежит «Томи»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ФК "Томь"Фото: ФК "Томь"
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На просмотр в «Крылья Советов» прибыл форвард «Томи» Антон Гасилин. 23-летний нападающий пройдет с волжанами австрийской сбор, по итогам которого тренеры клуба решат, оставлять нападающего или нет, пишет «Матч ТВ».

- По нашим данным, в контракте Гасилина есть опция, согласно которой его можно выкупить за определенную компенсацию, - отмечается на сайте телеканала.

Антон Гасилин - воспитанник петербургской школы футбола. Он выступал за «Зенит», вторую команду «Шальке-04», «Амкар» и португальский клуб «Академику де Визеу». Сейчас футболист играет за «Томь» в ФНЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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