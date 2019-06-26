«Крылья Советов» просматривают бывшего нападающего «Шальке-04 II» и «Зенита» Антона Гасилина
На просмотр в «Крылья Советов» прибыл форвард «Томи» Антон Гасилин. 23-летний нападающий пройдет с волжанами австрийской сбор, по итогам которого тренеры клуба решат, оставлять нападающего или нет, пишет «Матч ТВ».
- По нашим данным, в контракте Гасилина есть опция, согласно которой его можно выкупить за определенную компенсацию, - отмечается на сайте телеканала.
Антон Гасилин - воспитанник петербургской школы футбола. Он выступал за «Зенит», вторую команду «Шальке-04», «Амкар» и португальский клуб «Академику де Визеу». Сейчас футболист играет за «Томь» в ФНЛ.
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ИСТОЧНИК KP.RU