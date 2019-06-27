Чтобы никто не заблудился: появилась карта Грушинского фестиваля в Самаре

СЕГОДНЯ 13:21 2019-06-27T13:21:52+03:00

Любители бардовских песен соберутся на Мастрюковских озерах уже в начале июля

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Организаторы Грушинского фестиваля опубликовали карту мероприятия, которое пройдет с 4 по 7 июля на Мастрюковских озерах. На ней указали все локации фестиваля: контрольно-пропускные пункты, сцены, стойки с водой, спортивные поля, медпункт, торговые ряды и туалеты.

Напомним, что на Грушинский фестиваль приедут около 120 исполнителей. Особым гостем станет проект Алексея Кортнева и Сергея Чекрыжова «Частный случай». Они приедут на фестиваль 6 июля. Отметим, что участников фестиваля ждут не только выступления музыкантов, но и футбольный матч. В нем сыграют сборные бардов и правительства Самарской области. Комментировать матч будет актер и шоумен Сергей Белоголовцев.

Отметим, что в этом году на Грушинском фестивале будет 14 эстрад: «Главная», «Азия +», «Время Колокольчиков», «Гитара», «Грушинская академия», «Детская», «Зазеркалье», «Квартира», «Кольский бугорок», «Междуречье», «Пилигримы», «Победа», «Степной ветер» и «Чайхана»

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ИСТОЧНИК KP.RU