«Крылья Советов» 29 июня сыграют два контрольных матча – с «Хайдуком» и чешским «Баником»

СЕГОДНЯ 14:44 2019-06-27T14:44:13+03:00

«Крылья» находятся на сборе в Австрии, который продлится до 7 июля. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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Стало известно, что кроме матча с «Хайдуком» из Сплита, «Крылья Советов» 29 июня сыграют контрольный поединок с чешским «Баником» из города Острава. Обе игры пройдут в Словении, сообщает пресс-служба «КС».

- Первый соперник волжан – чешский клуб «Баник». Эта игра пройдет в 14:00 по самарскому времени. Второй матч в этот же день «Крылья» проведут с хорватским клубом «Хайдук» – в 20:00, - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте самарской команды.

«Баник» выступает в высшем дивизионе Чехии. Прошлый сезон команда завершила на 5 месте. За «Баник» выступают такие известные игроки, как вратарь Ян Лаштувка и нападающий Милон Барош.

Напомним, «Крылья» находятся на сборе в Австрии, который продлится до 7 июля. Сезон РПЛ волжане начнут матчем с ЦСКА 14 июля на «Самара Арене».

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ИСТОЧНИК KP.RU