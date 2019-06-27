2019-06-27T14:44:13+03:00
Спорт

«Крылья Советов» 29 июня сыграют два контрольных матча – с «Хайдуком» и чешским «Баником»

Обе игры пройдут в Словении
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
«Крылья» находятся на сборе в Австрии, который продлится до 7 июля.«Крылья» находятся на сборе в Австрии, который продлится до 7 июля.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

Стало известно, что кроме матча с «Хайдуком» из Сплита, «Крылья Советов» 29 июня сыграют контрольный поединок с чешским «Баником» из города Острава. Обе игры пройдут в Словении, сообщает пресс-служба «КС».

- Первый соперник волжан – чешский клуб «Баник». Эта игра пройдет в 14:00 по самарскому времени. Второй матч в этот же день «Крылья» проведут с хорватским клубом «Хайдук» – в 20:00, - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте самарской команды.

«Баник» выступает в высшем дивизионе Чехии. Прошлый сезон команда завершила на 5 месте. За «Баник» выступают такие известные игроки, как вратарь Ян Лаштувка и нападающий Милон Барош.

Напомним, «Крылья» находятся на сборе в Австрии, который продлится до 7 июля. Сезон РПЛ волжане начнут матчем с ЦСКА 14 июля на «Самара Арене».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На сборах в Австрии «Крылья Советов» сыграют с «Хайдуком», «Целье» и «Краснодаром»

Матчи пройдут 29 июня, 6 и 7 июля (подробности)

«Крылья Советов» хотят подписать хорватского воспитанника мюнхенской «Баварии»

Форвард загребского «Локомотива» Деян Радоньич может перебраться в Самару (подробности)

Дмитрий Комбаров и Артем Тимофеев тренируются с «Крыльями Советов» на сборе в Австрии

Клуб опубликовал список футболистов, которые находятся в расположении тренерского штаба (подробности)

«Оренбург» не будет играть на «Самара Арене» - от этого выиграют все: и клуб, и болельщики, и «Крылья Советов»

Спортивный корреспондент «КП» рассуждает о том, почему Самара могла стать для «Оренбурга» совсем не дружелюбной, а сами гости ненароком напакостили бы местной команде (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре произошла авария с участием 8 машин
Пошли на мировую: «Ашан» уедет из ТЦ «Московский»
Дожди в Самарской области будут идти до конца недели
На второй этап строительства ледового Дворца спорта в Самаре направят почти 1 млрд рублей
Под Южным мостом неизвестные избили рабочего из Киргизии
В Самарской области военные спрятали в аэрозольном облаке ж/д станцию от вражеской авиации
Появилось видео задержания бойцами СОБР и ОМОН наемников, которые напали на главу Росимущества под Самарой
Спортсменка из Самарской области завоевала «бронзу» на II Европейских играх по гребле на каноэ
Спикер губдумы Геннадий Котельников стал почетным гражданином Самары
На Куйбышевском НПЗ трудятся заслуженные рационализаторы
Достроят к концу года: в Самаре власти оценили ход работ по возведению детсада на Алма-Атинской
В Самарской области задержали участников заказного нападения на главу Росимущества
Разобьют дорожки и высадят газоны: в Самаре благоустраивают сквер возле собора Кирилла и Мефодия
Великие полководцы Тимур и Тохтамыш вновь сойдутся в битве под Самарой
Скачки и национальные блюда: самарцев зовут на Всероссийский сельский Сабантуй в Камышлу
Чтобы никто не заблудился: появилась карта Грушинского фестиваля в Самаре
На территории заброшенной школы-интерната в Самаре нашли труп неизвестного мужчины
В Тольятти задержали предполагаемого убийцу дзюдоиста Евгения Кушнира
Помогла счастливая рука папы: самарец выиграл в лотерею автомобиль
«Крылья Советов» хотят подписать хорватского воспитанника мюнхенской «Баварии»
Самарские таможенники будут бороться с контрафактом с помощью вертолетов
Воняет тухлыми яйцами: в Сызрани ищут, кто испортил воздух
В Самаре парня, который хотел торговать наркотиками и попался сотрудникам ФСБ, осудили на 7 лет