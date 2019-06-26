2019-06-26T16:41:06+03:00
Спорт

Дмитрий Комбаров и Артем Тимофеев тренируются с «Крыльями Советов» на сборе в Австрии

Клуб опубликовал список футболистов, которые находятся в расположении тренерского штаба
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Решение об окончательной заявке, а также о будущем игроков, у которых нет контракта с «КС», примут после сбора, который закончится 7 июля.Решение об окончательной заявке, а также о будущем игроков, у которых нет контракта с «КС», примут после сбора, который закончится 7 июля.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

«Крылья Советов» опубликовали список футболистов, которые тренируются на сборе команды в Австрии. Среди 24 футболистов, которые находятся в распоряжении тренерского штаба, экс-игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров, арендованный у красно-белых Артем Тимофеев, форвард «Томи» Алексей Гасилин, полузащитник «Динамо» Антон Терехов.

- Под руководством Миодрага Божовича в учебно-тренировочном сборе принимают участие 24 футболиста. Это вратари: Сергей Рыжиков, Евгений Конюхов, Богдан Овсянников, защитники: Георгий Зотов, Срджан Мияйлович, Тарас Бурлак, Владимир Полуяхтов, Никита Чичерин, Мирал Самарджич, Агустин Рохель, полузащитники: Паул Антон, Максим Карпов, Антон Зиньковский, Артем Тимофеев, Дмитрий Комбаров, Данила Смирнов, Дмитрий Кабутов, Денис Якуба, Антон Терехов и нападающие: Егор Голенков, Алексей Гасилин, Александр Соболев, Максим Канунников, Рамиль Шейдаев, - говорится в сообщении на сайте «КС».

К команде пока не присоединился полузащитник Геннадий Киселев, которого прооперировали в Самаре. Молодому футболисту прямо перед вылетом поставили диагноз острый аппендицит.

Решение об окончательной заявке, а также о будущем игроков, у которых нет контракта с «КС», примут после сбора, который закончится 7 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Крылья Советов» просматривают бывшего нападающего «Шальке-04 II» и «Зенита» Антона Гасилина

23-летний форвард сейчас принадлежит «Томи» (подробности)

Полузащитник «Динамо» Антон Терехов может перейти в «Крылья Советов»

По данным «КП-Самара», речь идет об аренде (подробности)

Голкипер Евгений Конюхов может покинуть «Крылья Советов»

Вратарем интересуется новичок РПЛ «Тамбов» (подробности)

«СЭ»: «Крылья Советов» арендовали Артема Тимофеева из «Спартака»

Полузащитник уже выступал в Самаре во второй половине прошлого сезона (подробности)

СМИ: Дмитрий Комбаров присоединится к «Крыльям Советов» на сборе в Австрии

В ближайшее время защитник должен подписать с самарским клубом контракт (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чапаевске мужчина взял женщину в жены и заразил ее ВИЧ-инфекцией
"Самара Арена" не примет домашние матчи "Оренбурга" в новом сезоне РПЛ
Мастер компании, занимающейся сносом зданий, пытался дать взятку полицейскому в Самаре
В Самарской области в рамках национального проекта приведут в порядок 247 километров дорог
В Самаре ликвидировали крупный пожар на улице Санфировой
На трассе у Сызрани мародеры разбирают бутылки пива, оставшиеся после ДТП с двумя загоревшимися фурами
Полковник Вера Рабинович, попавшаяся на взятке, не смогла обжаловать свой арест и останется в СИЗО до августа
Пострадали более 500 человек: в Самарской области пожаловались на кооператив с признаками «финансовой пирамиды»
«Саша научилась самостоятельно стоять»: мама тяжелобольной девочки из Сызрани поблагодарила за помощь
В Самаре на Санфировой на площади в 100 кв. м полыхали мусор и сарай
Президент РФ назначил нового главу Арбитражного суда Самарской области
Остановки в Крутых Ключах снабдят информационными табло
Самарский омбудсмен проведет прием граждан по вопросам устройства на работу инвалидов
«Полейте уже их!»: самарцы возмутились засохшими газонами, высаженными к ЧМ-2018
Ремонт дорог у Крымской площади в Самаре: работы выполнены на 40%
В Самаре уберут парковку на Аэродромной, где вместо машин ставят киоски
«Крылья Советов» просматривают бывшего нападающего «Шальке-04 II» и «Зенита» Антона Гасилина
В Тольятти группа «На-На» проведет бесплатный концерт на АВТОВАЗе
В Самаре в сквере Высоцкого обустроят амфитеатр со сценой и отремонтируют фонтан
Самарские школьники признаны самыми классными танцорами и художниками
В Самаре из-за перекрытия улицы Шоссейной добавят автобусы на маршруты № 26 и 66
Зарплаты врачей, новые больницы и лекарства: министр здравоохранения Самарской области ответит на вопросы жителей региона
В Самаре энергетиков обязали защитить птиц от ударов током на ЛЭП