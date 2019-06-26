Дмитрий Комбаров и Артем Тимофеев тренируются с «Крыльями Советов» на сборе в Австрии

СЕГОДНЯ 16:41 2019-06-26T16:41:06+03:00

Решение об окончательной заявке, а также о будущем игроков, у которых нет контракта с «КС», примут после сбора, который закончится 7 июля. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Клуб опубликовал список футболистов, которые находятся в расположении тренерского штаба

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«Крылья Советов» опубликовали список футболистов, которые тренируются на сборе команды в Австрии. Среди 24 футболистов, которые находятся в распоряжении тренерского штаба, экс-игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров, арендованный у красно-белых Артем Тимофеев, форвард «Томи» Алексей Гасилин, полузащитник «Динамо» Антон Терехов.

- Под руководством Миодрага Божовича в учебно-тренировочном сборе принимают участие 24 футболиста. Это вратари: Сергей Рыжиков, Евгений Конюхов, Богдан Овсянников, защитники: Георгий Зотов, Срджан Мияйлович, Тарас Бурлак, Владимир Полуяхтов, Никита Чичерин, Мирал Самарджич, Агустин Рохель, полузащитники: Паул Антон, Максим Карпов, Антон Зиньковский, Артем Тимофеев, Дмитрий Комбаров, Данила Смирнов, Дмитрий Кабутов, Денис Якуба, Антон Терехов и нападающие: Егор Голенков, Алексей Гасилин, Александр Соболев, Максим Канунников, Рамиль Шейдаев, - говорится в сообщении на сайте «КС».

К команде пока не присоединился полузащитник Геннадий Киселев, которого прооперировали в Самаре. Молодому футболисту прямо перед вылетом поставили диагноз острый аппендицит.

Решение об окончательной заявке, а также о будущем игроков, у которых нет контракта с «КС», примут после сбора, который закончится 7 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU