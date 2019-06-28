2019-06-28T13:57:21+03:00
Общество

Глава Самары попросила ФАС и прокуратуру проверить законность подорожания проезда в маршрутках

Новость об увеличение стоимости проезда в коммерческом транспорте вызвала недовольство среди горожан
Анастасия ФИЛАТОВА
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ФАС и прокуратура проверят законность и обоснованность повышения стоимости проезда в маршруткахФАС и прокуратура проверят законность и обоснованность повышения стоимости проезда в маршруткахФото: Анастасия ФИЛАТОВА
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Глава Самары Елена Лапушкина отреагировала на многочисленных жалобы жителей, которые были вызваны неожиданной новостью о повышении стоимости проезда в маршрутках. С 1 июля он должен подорожать до 35 рублей. В связи с этим мэр обратилась в Федеральную антимонопольную службу и прокуратуру с просьбой провести по данному факту проверку.

- Согласно закону, перевозчики вправе самостоятельно определять стоимость проезда в общественном транспорте без согласования с органами местного самоуправления. Однако любое повышение цен должно быть обоснованным. Именно поэтому Елена Лапушкина попросила ФАС и прокуратуру проверить законность и обоснованность принятого перевозчиками решения, - сообщили в пресс-службе администрации Самары.

Также представители городской мэрии отметили, что стоимость проезда в муниципальном транспорте останется на прежнем уровне - 28 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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