Глава Самары попросила ФАС и прокуратуру проверить законность подорожания проезда в маршрутках

СЕГОДНЯ 13:52 2019-06-28T13:57:21+03:00

ФАС и прокуратура проверят законность и обоснованность повышения стоимости проезда в маршрутках Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

Новость об увеличение стоимости проезда в коммерческом транспорте вызвала недовольство среди горожан

Изменить размер текста: A A

Глава Самары Елена Лапушкина отреагировала на многочисленных жалобы жителей, которые были вызваны неожиданной новостью о повышении стоимости проезда в маршрутках. С 1 июля он должен подорожать до 35 рублей. В связи с этим мэр обратилась в Федеральную антимонопольную службу и прокуратуру с просьбой провести по данному факту проверку.

- Согласно закону, перевозчики вправе самостоятельно определять стоимость проезда в общественном транспорте без согласования с органами местного самоуправления. Однако любое повышение цен должно быть обоснованным. Именно поэтому Елена Лапушкина попросила ФАС и прокуратуру проверить законность и обоснованность принятого перевозчиками решения, - сообщили в пресс-службе администрации Самары.

Также представители городской мэрии отметили, что стоимость проезда в муниципальном транспорте останется на прежнем уровне - 28 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Они думают, что у нас бездонные кошельки?»: в Самаре вновь подорожает проезд в маршрутках

Предполагается, что с 1 июля стоимость билета увеличится еще на пять рублей (подробности)

"Это же безобразие!" Жители Самары попросили проверить законность повышения стоимости проезда в маршрутках

Горожане хотят, чтобы проверку по данному факту провела ФАС (подробности)

В Самаре создали петицию против подорожания проезда в маршрутках до 35 рублей

По словам горожан, очередное повышение стоимости проезда сильно ударит по карману простого обывателя (подробности)

И за что платить? Почему коммерческие перевозчики решили "обобрать" самарцев и кому это выгодно

Разбираемся, проезд в каком транспорте станет дороже с 1 июля, почему убрали 206 маршрутку и может ли 261 автобус стать муниципальным (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU