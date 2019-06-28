2019-06-28T14:37:03+03:00
Спорт

К «Крыльям Советов» на сборе в Австрии присоединились Деян Радоньич и Раду Гынсарь

Оба футболиста играют в атаке
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Первый до этого выступал за загребский «Локомотив», второй - за израильский «Хапоэль».Первый до этого выступал за загребский «Локомотив», второй - за израильский «Хапоэль».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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На сборах в Австрии к «Крыльям Советов» присоединились два игрока атакующего плана - хорват Деян Радоньич и молдаванин Раду Гынсарь. Первый до этого выступал за загребский «Локомотив», второй - за израильский «Хапоэль», сообщает пресс-служба «КС».

- Оба игрока прошли медосмотр и приняли участие в утренней тренировке нашей команды, - уточнили в самарском клубе.

Раду Гынсарь ранее выступал за молдавские клубы «Академия», «Зимбру» и «Шериф». Прошлый сезон играл в «Хапоэле». Деян Радоньич играл за загребские «Динамо» и «Локомотив», а также за другой хорватский клуб – «Истру 1961».

Напомним, в субботу, 29 июня, «Крылья» проведут два контрольных поединка – в 14:00 с чешским «Баником», а в 20:00 с хорватским «Хайдуком». Время самарское.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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