В Самарской области подыскивают новую площадку под размещение крематория
Во вторник, 2 июля, глава Самары Елена Лапушкина и депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн встретились с жителями поселка Рубежный в Куйбышевском районе. Основной вопрос, который их интересовал - действительно ли действует запрет на строительство крематория.
- Земельный участок находится в частной собственности, но совершенно точно строительство крематория там не планируется. Его не будет. Сейчас для этого рассматриваются другие участки на территории региона, - заявила на встрече с жителями Елена Лапушкина.
Депутат Александр Хинштейн, в свою очередь, отметил, что в качестве возможных мест размещения крематория сейчас рассматриваются участки в Кинельском и Красноярском районах.
Напомним, о планах по строительству комплекса в Рубежном неподалеку от жилых домов стало известно в 2017 году. Инвестор подготовил проект и получил разрешение на проведение работ, однако жители поселка выступили против. В итоге строительство отменили.
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ИСТОЧНИК KP.RU