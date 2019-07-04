«Лада» против «Акрона»: в 1/256 финала Кубка России по футболу состоится тольяттинское дерби

СЕГОДНЯ 16:06 2019-07-04T16:06:43+03:00

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Два тольяттинских клуба «Лада» и «Акрон», выступающие в сезоне 2019/2020 в ПФЛ, встретятся в Кубке России на стадии 1/256 финала. Матч пройдет 20 июля на стадионе «Торпедо» в Автограде. Об этом сообщает пресс-служба дебютанта ПФЛ «Акрона».

- Стал известен первый соперник «Акрона» в Кубке России. 20 июля на стадионе «Торпедо» наша команда в рамках 1/256 финала турнира сыграет с тольяттинской «Ладой». Победитель этого противостояния встретится на следующей стадии с саратовским «Соколом», - говорится в сообщении.

Кроме того, красно-черные объявили, с кем сыграют на старте ПФЛ. В первом туре группы «Урал-Приволжье» «Акрон» сыграет с димитровградской «Ладой» на выезде 16 июля. Во втором туре тольяттинцы примут на своем поле пермскую «Звезду». Игра запланирована на 24 июля. А 1 августа команда отправится в столицу Башкортостана на матч с «Уфой-2».

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ИСТОЧНИК KP.RU