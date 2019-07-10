Тольяттинский потрошитель Олег Рыльков проведет в Самарской области еще несколько недель

СЕГОДНЯ 22:12 2019-07-10T22:12:24+03:00

Рылькова осудили еще в 1999 году ФОТО: Тольяттинское обозрение

Педофил и убийца просит у Сызранского городского суда освободить его в связи с болезнью

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10 июля в Сызранском городском суде приступили к рассмотрению ходатайства самого известного маньяка Тольятти Олега Рылькова. Педофил и убийца, на счету которого как минимум 9 убийств и более 30 изнасилований детей, просит освободить его от наказания в связи с болезнью.

- Итогового решения по ходатайству заявителя сегодня вынесено не было. Рыльков попросил отложить рассмотрение вопроса и дать ему время познакомиться с адвокатом, - рассказали корреспонденту “КП-Самара” в суде.

Судья удовлетворил просьбу “тольяттинского потрошителя”. Следующее заседание намечено на 26 июля. Таким образом, Олег Рыльков проведет в СИЗО Сызрани, на который он уже успел пожаловаться, еще больше двух недель. Напомним, что пожизненное наказание за свои злодейства маньяк отбывает в колонии “Черный дельфин”.

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ИСТОЧНИК KP.RU