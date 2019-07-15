2019-07-15T13:28:27+03:00
Спорт

19-летний португалец и капитан «Сокола»: новичок ПФЛ тольяттинский «Акрон» определился с составом на сезон

Клуб подписал контракты с 20 футболистами
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Новичок "Акрона" 25-летний голкипер Алексей Козлов - воспитанник тольяттинской "Лады" и экс-капитан "Носты". Фото: ФК "Акрон".Новичок "Акрона" 25-летний голкипер Алексей Козлов - воспитанник тольяттинской "Лады" и экс-капитан "Носты". Фото: ФК "Акрон".
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Тольяттинский футбольный клуб «Акрон», который с этого сезона дебютирует в ПФЛ (в третьем по силе футбольном дивизионе России) опубликовал список игроков, которые будут выступать за команду. Контракты подписали с 20 игроками. Акцент «Акрон» сделал на воспитанниках тольяттинского футбола.

- Большая часть игроков является воспитанниками тольяттинского футбола, а именно 15 из 20. Все футболисты уже внесены в заявку ФК «Акрон» для участия в ОЛИМП-Первенстве России по футболу среди команд клубов ПФЛ и Кубке России, - отметили в пресс-службе клуба.

Среди всех игроков выделяются капитан саратовского «Сокола» Евгений Дудиков, который, будучи защитником, забил 21 мяч в 54 играх; 19-летний Джулиано Баптиста, у которого также португальское гражданство и который играл за молодежку «Тосно»; а также второй бомбардир группы «Центр» ПФЛ Николай Иванников, выступавший в прошлом сезоне за липецкий «Металлург».

Весь состав выглядит так: Сергей Волков, Александр Монов, Денис Сиднев, Павел Горбунов, Антон Лазарев, Даниил Мелихов, Роман Халилуллов, Сергей Вахтеев, Никита Верхунов, Сергей Киряков, Максим Волков, Андрей Титов, Алексей Козлов, Евгений Дудиков, Владимир Друковский, Игорь Рыжков, Максим Малаховский, Азнаур Герюгов, Николай Иванников, Джулиано Баптиста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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