2019-07-16T09:20:12+03:00
Спорт

Миллиардные вложения и сотрудничество со школами Голландии: Академии Коноплева в Тольятти нашли инвестора

Знаменитую футбольную школу, которая переживает не лучшие времена, собираются реанимировать
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: правительство Самарской области.Фото: правительство Самарской области.
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Знаменитую Академию футбола имени Коноплева в Тольятти, которая сейчас переживает не лучшие времена, ждет модернизация. Она связана с тем, что партнером и акционером академии стал частный Akron Holding. В футбольной школе планируют сделать два новых современных футбольных поля, спортивный манеж, площадку для индивидуальной тактической подготовки, диагностическое оборудование, сообщает пресс-служба облправительства. По данным известного блогера и бывшего футболиста «Крыльев Советов» Евгения Савина, в Академию Коноплева готовы инвестировать 1 млрд рублей за 5 лет.

- Предлагаем делать ставку на молодежь. С этой целью уже проведена работа с педуниверситетом Тольятти и спортивным университетом Казани. Договорились, что вузы будут направлять студентов к нам на практику. После обучения они смогут прийти к нам младшими тренерами и вырасти до старших, - отметил директор Akron Holding Павел Морозов.

Кроме того, сейчас рассматривают возможность сотрудничества с лучшими школами Нидерландов, Сербии и Хорватии.

Серьезную поддержку Академии Коноплева оказывает и правительство Самарской области. Уже купили новый искусственный газон, в ближайшее время планируют отремонтировать корпусы, где живут воспитанники. Один из самых острых вопросов – отсутствие автобуса – уже решили. 15 июля в Академию Коноплева приехал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, в этот же день он вручил представителям футбольной школы сертификат на покупку транспортного средства.

- Мы готовы поддерживать Академию, и эффект будет гораздо больше, когда мы объединим усилия, - отметил Азаров. - Есть желание восстановить былую славу Академии, создать условия для того, чтобы она вновь гремела, чтобы был престиж не только играть в команде, но здесь жить и тренироваться. Все для этого постараемся сделать.

Напомним, в 2011 году директор Akron Holding Павел Морозов открыл в Новосемейкино футбольную школу. А в этом году в ПФЛ дебютирует ФК «Акрон», который базируется в Тольятти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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