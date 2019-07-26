2019-07-26T14:23:26+03:00
Происшествия

Хочет ознакомиться с личным делом: маньяк Олег Рыльков проведет в Сызрани еще больше двух недель

Рассмотрение просьбы серийного убийцы об освобождении в очередной раз перенесли
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Скриншот с видео КТВ-ЛучСкриншот с видео КТВ-Луч
Изменить размер текста:

В Сызранском городском суде сегодня, в пятницу 26 июля, состоялось очередное заседание по делу "тольяттинского потрошителя" Олега Рылькова. Душегуб, на время этапированный в Самарскую область из "Черного дельфина", где он отбывает пожизненное наказание, просит отпустить его домой. Ссылается убийца на серьезную болезнь.

- Итогового решения сегодня не вынесено. Судья Александр Волков объявил перерыв до 13 августа. Это связано с ходатайством Рылькова, который попросил дать ему время ознакомиться с его личным делом, - рассказала корреспонденту "КП-Самара" секретарь судьи Волкова - Анна Верещагина.

Напомним, что недавно душегуб признался еще в 4 убийствах. Его привезли в 63-й регион весной. Сначала в СИЗО Тольятти, теперь в Сызрань. По последним сведениям на счету Рылькова более 35 изнасилований, погибли от его рук 9 человек.

Фото: скриншот КТВ-Луч

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Тольяттинский потрошитель Олег Рыльков после признания в новых убийствах захотел на свободу

Педофил и душегуб, находящийся в "Черном дельфине", подал жалобу на решение суда Сызрани по поводу его ареста (подробности)

Жертвы - взрослые и дети: тольяттинский потрошитель Олег Рыльков показал правоохранителям четыре «новых» убийства

Известный педофил и убийца из Автограда, отбывающий пожизненный срок в «Черном дельфине», признался в расправе над двумя девочками и двумя женщинами (подробности)

Не оценили изнасилование: самый кровавый тольяттинский маньяк Олег Рыльков жалуется на бездействие следователей

Педофил из «Черного дельфина» вспомнил одно из своих многочисленных преступлений, но ему отказали в уголовном преследовании (подробности)

Игра в "киллера", люди, которые убивают за копейки, и любовь к работе: заместитель начальника полиции облМВД рассказал о самарских оперативниках

"Комсомольская правда-Самара" начинает серию материалов о героях местного уголовного розыска, которые в октябре отметят вековой юбилей (подробности)

Операция на хуторе, дезертир и убийство легенды уголовного розыска: истории оперативников, отдавших жизнь на службе

«Комсомолка» вспоминает самарских милиционеров, которые погибли, защищая граждан и выполняя свою работу (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области нелегальные свалки будут искать с помощью спутников
В Самарской области браконьер остался без ружья и снегохода за убийство трех косуль
В Самарской области в 2019 году собираются привести в порядок 1229 домов
Дымка над Волгой в Самаре могла появиться из-за погоды
Забрали 15 миллионов и уехали на Porsche Cayenne: в Тольятти возбуждено уголовное дело по факту дерзкого ограбления
В Самаре автобусы № 24 и 92 из-за ремонта на Молодогвардейской поедут в объезд
В Самарской области обнаружили еще один незаконный детский лагерь
В Самарской области вода на 10 пляжах не прошла проверку на качество
Стало известно, когда восстановят движение транспорта по проспекту Масленникова в Самаре
Владимир Путин посмертно наградил сызранского инспектора ДПС, которого сбил водитель Infiniti
Молодежка «Крыльев Советов» разгромила сверстников из «Уфы»
Самарцев зовут поучаствовать в историческом квесте на улице Куйбышева за призы
Билайн дарит самарцам бесплатный безлимитный интернет
В Самаре столб дыма от горящего мусора напугал горожан
В Самаре во время парусной регаты на Волге опрокинулась яхта
«Крылья Советов» продали больше 6 тысяч абонементов на домашние матчи
В Самаре к 1 сентября появятся 23 светофора возле школ
«400 детей лишатся возможности заниматься футболом»: в Самаре спортзал в СК «Локомотив» отберут у футболистов и отдадут фехтовальщикам
Волгу в Самарской области «вылечат» за 32 млрд рублей
Средневолжская газовая компания внесла свою лепту в строительство Фрунзенского моста.
В Тольятти молодой человек стащил с ж/д станции почти 1 тонну труб
Самарцы пожаловались на постоянно закрытые туалеты в Струковском парке
В выходные в Самарскую область вернутся дожди и грозы
Жители Сызрани боятся открывать окна из-за толп клопов
В Самаре на Крымской площади установили «Маяк» и сделали фонтан
Баскетболист «Самары» Данила Чикарев получил вызов в сборную России на первенство Европы U18
Стало известно, когда откроют проезд по четырехполосной дороге на проспекте Кирова в Самаре