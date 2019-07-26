Хочет ознакомиться с личным делом: маньяк Олег Рыльков проведет в Сызрани еще больше двух недель

СЕГОДНЯ 14:23 2019-07-26T14:23:26+03:00

Рассмотрение просьбы серийного убийцы об освобождении в очередной раз перенесли

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В Сызранском городском суде сегодня, в пятницу 26 июля, состоялось очередное заседание по делу "тольяттинского потрошителя" Олега Рылькова. Душегуб, на время этапированный в Самарскую область из "Черного дельфина", где он отбывает пожизненное наказание, просит отпустить его домой. Ссылается убийца на серьезную болезнь.

- Итогового решения сегодня не вынесено. Судья Александр Волков объявил перерыв до 13 августа. Это связано с ходатайством Рылькова, который попросил дать ему время ознакомиться с его личным делом, - рассказала корреспонденту "КП-Самара" секретарь судьи Волкова - Анна Верещагина.

Напомним, что недавно душегуб признался еще в 4 убийствах. Его привезли в 63-й регион весной. Сначала в СИЗО Тольятти, теперь в Сызрань. По последним сведениям на счету Рылькова более 35 изнасилований, погибли от его рук 9 человек.

Фото: скриншот КТВ-Луч

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ИСТОЧНИК KP.RU