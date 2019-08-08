В Самарской области рыба, найденная в августе на берегу Волги, погибла из-за асфиксии

СЕГОДНЯ 19:50 2019-08-08T19:53:25+03:00

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Средневолжское ТУ Росрыболовства прокомментировало происшествие с массовой гибелью рыбы, которую нашли на берегу Волги на минувшей неделе в Самарской области. Напомним, мертвых рыбешек от Ягодного до Луначарского обнаружил советник губернатора Дмитрий Колчин. Он предположил, что они погибли из-за антропогенных причин. Якобы кто-то слил в реку химикаты, однако специалисты с этим не согласились.

- Управление не усматривает антропогенных причин в заморе рыбы. В ответе на наш запрос Татарский филиал ФГБНУ «ВНИРО» сообщил, что гибель рыбы объясняется асфиксией, так как эти виды наиболее подвержены кислородному голоданию, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе Средневолжского ТУ Росрыболовства.

Напомним, в середине июля в Самарской области произошел похожий случай. Тогда сотни мертвых рыбешек выбросило на берег Волги в районе Климовки. Специалисты объяснили это цветением сине-зеленых водорослей, которые из-за активного размножения поглощают кислород и в итоге рыбе его не хватает.

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ИСТОЧНИК KP.RU