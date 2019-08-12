2019-08-12T11:15:42+03:00
Общество

На территории «Самарской Луки» нашли еще одну свалку мусора

На этот раз незаконную свалку обнаружили около села Подгоры
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Юлия БобровскаяФото: Юлия БобровскаяФото: Twitter.com
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В национальном парке «Самарская Лука» нашли очередную мусорную свалку. По словам местных жителей, она уже около месяца «украшает» территорию в районе села Подгоры.

- В выходные кто-то поджег свалку. Тушили пожарные. Администрация Рождествено ветки не вывезла. Если глава поселения не может справиться со свалкой, может пора его менять? - написала в Твиттере одна из местных жителей.

Мобильная приемная губернатора Самарской области поручила администрации Волжского района и регоператору «Экостройресурс» организовать работы по уборке мусора. Отметим, что это уже вторая свалка мусора на территории нацпарка за последнее время. Недавно самарцы нашли кучи отходов около турбазы «Тихий плес».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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