Стало известно, зачем серийного убийцу Олега Рылькова привезли в Самару

СЕГОДНЯ 16:59 2019-08-14T16:59:47+03:00

Олег Рыльков признается в новых убийствах не первый раз ФОТО: Тольяттинское обозрение

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Тольяттинский потрошитель, самый страшный маньяк в истории Тольятти Олег Рыльков переведен из Сызрани в Самару. Такое решение принято не случайно.

- Его доставили в город для удобства проведения с ним следственных действий. Мы сейчас проверяем 4 его явки с повинной, - сообщила корреспонденту "КП-Самара" старший помощник руководителя СУ СК по региону Елена Шкаева.

Напомним, что Рыльков помимо всего прочего пытается выйти на свободу. Он просит отпустить его из пожизненной колонии "Черный дельфин" в связи с болезнью. Какой именно - душегуб не уточняет.

Признания, которые сейчас проверяют следователи, Олег сделал в этом году. Подробнее о них можно почитать на samara.kp.ru. Жертвами в девяностые годы стали две девочки и две женщины. Таким образом общее количество убийств у маньяка выросло до девяти. Еще на его счету более 35 изнасилований.

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ИСТОЧНИК KP.RU