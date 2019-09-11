«Просим Лепса и «Иванушек» пока не приезжать»: Ургант после пьяного концерта Билана предостерег артистов от выступлений в Самаре

СЕГОДНЯ 11:24 2019-09-11T11:56:48+03:00

Известный телеведущий в шутку предположил, что в нетрезвых выступлениях виноват сам город

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История с «пьяным» выступлением Димы Билана на Дне города в Самаре все не утихает. По поводу поведения певца на концерте не высказался разве что ленивый. Вот и известный телеведущий Иван Ургант решил заострить внимание на этом происшествии в своей передаче на Первом канале. Шоумен заподозрил, что в нетрезвом выступлении виноват совсем не певец. Ургант вспомнил, что не так давно в Самаре произошел похожий случай с известным артистом — актером Михаилом Ефремовым. Местная публика увидела его на спектакле с опозданием, да еще и в нетрезвом виде.

- А может, это не люди виноваты? Все-таки ни за Биланом, ни за Ефремовым такого не замечалось. Все дело в городе! Надо проверить эту информацию. Пока только два случая было. Но, чтобы не провоцировать эту ситуацию, мы просим временно Григория Лепса и группу «Иванушки International» не выступать в Самаре, - заявил ведущий в эфире передачи «Вечерний Ургант».

Напомним, что ранее Дима Билан извинился за свое поведение в Самаре, признавшись, что перед концертом немного перебрал с коньяком. Он решил загладить свою вину перед самарцами и пообещал, что проведет в городе бесплатный концерт. Возможно, он пройдет 28 сентября на площади Куйбышева. Также певец заявил, что подарит Самаре детскую площадку и аппарат для детской больницы.

Выпуск передачи "Вечерний Ургант" про выступление Билана в Самаре .Видео: Вечерний Ургант

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ИСТОЧНИК KP.RU