2019-09-19T14:02:56+03:00
Общество

В Самаре ураган снес со строящегося дома фанеру и уронил ее на крышу Lada XRay

Панель оставила машину без заднего стекла и с приличной вмятиной
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДТП СамараФото: ДТП СамараФото: vk.com
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Стало известно о новой жертве урагана в Самаре 19 сентября. На этот раз шквалистый ветер уронил не многолетние деревья, а снес часть строящегося дома.

- На улице Самарской, 265 со строящегося ЖК упала панель фанеры. Приземлилась она прямо на крышу припаркованного рядом с домом автомобиля Lada XRay, - сообщают очевидцы в соцсетях.

Фанера оставила на крыше авто серьезную вмятину. Кроме того, в результате случившегося оказалось выбито заднее стекло. Теперь владельцу Lada придется потратить приличную сумму на то, чтобы восстановить свое авто.

Ураган снес фанеру со строящегося дома Фото: vk.com

Ураган снес фанеру со строящегося домаФото: vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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