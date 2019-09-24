2019-09-24T13:00:24+03:00
Происшествия

Следователи проводят обыски в доме и на работе погибшего экс-мэра Новокуйбышевска Владимира Фомина

Стали известны новые подробности расследования гибели бывшего главы города, который скончался сегодня утром от выстрела
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Правоохранители разбираются в причинах смерти Владимира ФоминаПравоохранители разбираются в причинах смерти Владимира ФоминаФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Самарской области правоохранители продолжают разбираться в обстоятельства гибели 57-летнего Владимира Фомина. Сегодня мужчину госпитализировали из собственного дома в Гранном с огнестрельным ранением. Врачи его спасти не смогли.

- Проводятся следственные действия. Догадок пока не строим. Следственные группы проводят осмотры, изъятия - и в жилище, и на рабочем месте потерпевшего. Собирается доказательная база, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в региональном СУ СК.

Напомним, что раненного Фомина сегодня утром обнаружила жена. Он услышала выстрел и вскоре увидела раненого мужа. Основная версия следователей - самоубийство. Причины его остаются неясными. Известно, что мужчина испытывал серьезные проблемы с сердцем, несколько месяцев лечился, в том числе и за границей. Возможно, из-за болезни ему и пришлось покинуть свой пост.

Из дома Фомина в Гранном изъяли несколько видов оружия. Как поделился с "Комсомолкой" собственный источник, оно принадлежало ему на законных основаниях.

Отметим, что бывший чиновник являлся весьма состоятельным человеком. За 2018 год он, судя по декларации, заработал чуть больше 5 миллионов рублей. В его собственности находились земельный участок площадью 643 квадратных метра, 1/3 квартиры площадью 100,9 кв. м. и квартира площадью 92,1 кв.м.

У Фомина был автомобиль BMW X6M, два квадроцикла, снегоход, моторная лодка, плавательное средство "Майский" и два автоприцепами. Законность его доходов тоже проверяется.

Проверка по факту случившегося продолжается. "Комсомолка" следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Перенес инсульт и несколько операций»: про болезнь бывшего мэра Новокуйбышевска знал весь город

Бывшие коллеги по нефтяному цеху рассказали, что Владимир Фомин ушел с Новокуйбышевского завода масел и присадок по состоянию здоровья (подробности)

Коллеги умершего от огнестрельного ранения экс-мэра Новокуйбышевска: «Он не особо стремился занять этот пост»

Владимир Фомин скончался на следующих день после сложения полномочий главы города (подробности)

Врачи до последнего боролись за его жизнь: в Новокуйбышевске после огнестрельного ранения погиб бывший мэр

Владимир Фомин сложил полномочия главы города только накануне (подробности)

Бывшего мэра Новокуйбышевска нашли в собственном доме с огнестрельным ранением

Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Супругов из Самарской области признали одной из успешных семей на конкурсе ПФО
Маршрут автобуса № 480 хотят продлить до микрорайона Крутые Ключи
В Самаре экс-полицейский два года проведет за решеткой за попытку получить взятку
В Самаре возле дома должника за воду «поселилась» говорящая «пирамида позора»
В Самарской области почти 70 тысяч человек не могут выехать за границу из-за долгов
От Билана до Меладзе: в Самаре появилась новая радиостанция для поклонников отечественной музыки
«Крыльям Советов» дополнительно выделили 285 млн рублей
В Тольятти при пожаре в квартире погиб пожилой мужчина
Губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей Самарской области
В Сызрани грабитель едва не остался без одежды, пытаясь сбежать с двумя бутылками алкоголя
В Самаре на кольце Аэродромная — Промышленности грузовик рассыпал газовые баллоны
«Перенес инсульт и несколько операций»: про болезнь бывшего мэра Новокуйбышевска знал весь город
Работа кипит: под новую школу в Красноглинском районе Самары вырыли большую часть котлована