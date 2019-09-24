Следователи проводят обыски в доме и на работе погибшего экс-мэра Новокуйбышевска Владимира Фомина
В Самарской области правоохранители продолжают разбираться в обстоятельства гибели 57-летнего Владимира Фомина. Сегодня мужчину госпитализировали из собственного дома в Гранном с огнестрельным ранением. Врачи его спасти не смогли.
- Проводятся следственные действия. Догадок пока не строим. Следственные группы проводят осмотры, изъятия - и в жилище, и на рабочем месте потерпевшего. Собирается доказательная база, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в региональном СУ СК.
Напомним, что раненного Фомина сегодня утром обнаружила жена. Он услышала выстрел и вскоре увидела раненого мужа. Основная версия следователей - самоубийство. Причины его остаются неясными. Известно, что мужчина испытывал серьезные проблемы с сердцем, несколько месяцев лечился, в том числе и за границей. Возможно, из-за болезни ему и пришлось покинуть свой пост.
Из дома Фомина в Гранном изъяли несколько видов оружия. Как поделился с "Комсомолкой" собственный источник, оно принадлежало ему на законных основаниях.
Отметим, что бывший чиновник являлся весьма состоятельным человеком. За 2018 год он, судя по декларации, заработал чуть больше 5 миллионов рублей. В его собственности находились земельный участок площадью 643 квадратных метра, 1/3 квартиры площадью 100,9 кв. м. и квартира площадью 92,1 кв.м.
У Фомина был автомобиль BMW X6M, два квадроцикла, снегоход, моторная лодка, плавательное средство "Майский" и два автоприцепами. Законность его доходов тоже проверяется.
Проверка по факту случившегося продолжается. "Комсомолка" следит за развитием событий.
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