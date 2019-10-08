2019-10-08T14:41:22+03:00
Общество

Стала известна судьба водителя и кондуктора автобуса, врезавшегося в столб в Самаре

Они серьезно пострадали в аварии, находятся в больнице, но их жизни ничего не угрожает
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Автобус серьезно пострадал в ДТП. Фото: ГУ МЧС РФ по Самарской областиАвтобус серьезно пострадал в ДТП. Фото: ГУ МЧС РФ по Самарской области
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Стало известно, что случилось с водителем и автобусом автобуса №41, который врезался в столб на ул. Стара-Загора в эти выходные. После страшной аварии помощь медиков понадобилась и пассажирам, и водителю, и кондуктору. Всего к медикам обратились 15 человек, шесть госпитализировали. Жертв могло бы быть больше, если бы не спасатели-добровольцы. Они помогли и пассажирам многие из которых просто лежали в проходе, и кондуктору - женщину зажало сиденьем, у нее в крови была вся голова.

- Водитель получил сотрясение головного мозга. Сейчас он отстранен от работы на время проверки. Работает с августа 2018 года, штрафы и нарушения за это время отсутствуют. Работал в соответствии с режимом труда и отдыха, в день произошедшего ДТП был здоров и в хорошем самочувствии – это подтверждается предрейсовым медицинским осмотром и проведенным служебным расследованием, - прокомментировали в "СамараАвтоГаз".

Также здесь уточнили, что кондуктор, работавшая с 2017 года, сейчас находится в больнице, у нее более тяжелые травмы, но жизни женщины ничего не угрожает. Всю необходимую материальную помощь сотрудникам на предприятии собираются оказать.

Сейчас проводится расследование, которое должно выявить виновных в ДТП. Напомним, что по данным предприятия, водитель утверждает: его подрезал легковой автомобиль. Вчера, в понедельник 7 августа, сотрудники ГИБДД заявили, что судя по видео с регистратора, никакого другого водителя не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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