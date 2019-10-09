2019-10-09T15:24:06+03:00
Общество

В Самаре после шумного заезда по Волжскому проспекту вместе с блогером Гасановым наказали 8 автомобилистов

Всех этих водителей привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД
Анастасия ФИЛАТОВА
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Всего в ночном заезде по Самаре вместе с известным блогером участвовали 11 автомобилистовВсего в ночном заезде по Самаре вместе с известным блогером участвовали 11 автомобилистовФото: Соцсети
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Сотрудники полиции завершили проверку по факту шумного заезда колонны автомобилистов по Волжскому проспекту в Самаре вместе с Гусейном Гасановым. Помимо Mercedes-Benz G63, на котором передвигался известный блогер, в ночных "покатушках" 6 октября участвовали еще 11 машин. Всех нарушителей уже нашли и составили на них административные протоколы. Почти всех наказали за то, что они были не пристегнуты, часть - за выезд на встречную полосу.

- Инспекторы ГИБДД привлекли к административной ответственности 8 участников заезда. В отношении троих водителей проверка прекращена, поскольку в их действиях не было найдено нарушений ПДД, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Что касается 25-летнего владельца дорогой иномарки из Санкт-Петербурга, то он по вызову в полк ДПС ГИБДД Самары не прибыл. Полицейские направят весь собранный в отношении него административный материал своим коллегам в территориальный отдел ОВД города Санкт-Петербурга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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