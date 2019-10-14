Оживили серость типовой застройки: в Самаре молодые художники сделали куб с мусором и «закинули» его в городские реалии
Самарский художник Арсений, известный под ником vreditel_li, представил новый перфоманс, который он делает в рамках арт-проекта #1м² вместе со своими друзьями. Изначально молодые люди делали различные инсталляции на стене заброшенного панельного дома: застолье, отдых на море, жизнь инвалидов в городе, а также пытались привлечь внимание жителей с лесным пожарам в Сибири.
Теперь же молодые люди решили осветить новую проблему и для этого вышли за рамки своего одного квадратного метра на стене многоэтажки. Темой нового перфоманса стали кубометры мусора, которые то тут, то там появляются в Самарской области и других регионах страны.
Авторы перфоманса утверждают, что даже смогли подвесить мусорный куб на строительном кранеФото: Instagram.com
- Разработана инновационная федеральная программа #1м³. В ее рамках по территории России ежегодно будут распределяться 24 млн кубических метров мусора, производимых столицей. В городах провинции отходы будут выполнять функции малых архитектурных форм, способных оживить серость типовой застройки яркими акцентами. В природных ландшафтах уже давно присутствуют кубометры мусора, поэтому кубы мусора станут прекрасным дополнением сложившейся экосистемы, - написал художник vreditel_li в своем инстаграм-аккаунте.
Так, молодые люди уже воплотили в жизнь «госпрограмму». Они разместили куб с мусором на стене заброшенного дома, в поле среди подсолнухов, в полуразрушенном старинном здании, запустили в водоем вместо уток, вложили в арт-объект «Розовые руки», который остался после ВолгаФеста, и даже повесили на строительный кран в районе улицы Вилоновской. Как утверждают авторы проекта, все местоположения мусорного куба — не фотошоп.
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ИСТОЧНИК KP.RU