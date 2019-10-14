Оживили серость типовой застройки: в Самаре молодые художники сделали куб с мусором и «закинули» его в городские реалии

СЕГОДНЯ 15:15 2019-10-14T15:16:47+03:00

Авторы проекта #1м вышли за рамки площадки на стене заброшенного дома и сделали новый масштабный перфоманс

Изменить размер текста: A A

Самарский художник Арсений, известный под ником vreditel_li, представил новый перфоманс, который он делает в рамках арт-проекта #1м² вместе со своими друзьями. Изначально молодые люди делали различные инсталляции на стене заброшенного панельного дома: застолье, отдых на море, жизнь инвалидов в городе, а также пытались привлечь внимание жителей с лесным пожарам в Сибири.

Теперь же молодые люди решили осветить новую проблему и для этого вышли за рамки своего одного квадратного метра на стене многоэтажки. Темой нового перфоманса стали кубометры мусора, которые то тут, то там появляются в Самарской области и других регионах страны.

Авторы перфоманса утверждают, что даже смогли подвесить мусорный куб на строительном кранеФото: Instagram.com

- Разработана инновационная федеральная программа #1м³. В ее рамках по территории России ежегодно будут распределяться 24 млн кубических метров мусора, производимых столицей. В городах провинции отходы будут выполнять функции малых архитектурных форм, способных оживить серость типовой застройки яркими акцентами. В природных ландшафтах уже давно присутствуют кубометры мусора, поэтому кубы мусора станут прекрасным дополнением сложившейся экосистемы, - написал художник vreditel_li в своем инстаграм-аккаунте.

Так, молодые люди уже воплотили в жизнь «госпрограмму». Они разместили куб с мусором на стене заброшенного дома, в поле среди подсолнухов, в полуразрушенном старинном здании, запустили в водоем вместо уток, вложили в арт-объект «Розовые руки», который остался после ВолгаФеста, и даже повесили на строительный кран в районе улицы Вилоновской. Как утверждают авторы проекта, все местоположения мусорного куба — не фотошоп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Их нет на улице: художник сел в инвалидное кресло на уровне четвертого этажа перед лестницей в никуда

Таким образом автор арт-проекта хочет привлечь внимание к проблеме недоступности городской среды для людей с инвалидностью (подробности)

"Ковер задавал стиль всей комнате": самарский художник отобедал снаружи дома на высоте четвертого этажа

Площадь балкончика, на котором для фото ютится "модель" - ровно один квадратный метр (источник)

Самарский художник показал на стене высотки «Сотворение обывателя»

На этот раз в перфомансе принял участие «божественный» персонаж (подробности)

Ксения Собчак восхитилась перфомансами самарца, который фотографируется на стене дома

Светской даме, журналисту и политику понравилось, как остроумно Арсений привлекает внимание к социальным проблемам (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU