Только грудь нужно побольше: жена олигарха Шаповалова пообещала подарить поклонницам платье с откровенным декольте

СЕГОДНЯ 10:00 2019-10-15T10:13:10+03:00

Чтобы платье идеально подошло, победительнице нужно обладать такими же шикарными формами как и у Ксении Царицыной

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Супруга самарского олигарха Алексея Шаповалова вновь порадовала своих подписчиков в инстаграме. Ксения Царицына в очередной раз продемонстрировала свою подтянутую фигуру с шикарными верхними и нижними девяносто, а также показала весьма открытое платье. Последнее имеет большое декольте, которое подчеркивает соблазнительную грудь, а также вырезы на боках и на подоле. На этот раз Ксения решила сделать сюрприз — она подарит это сияющее платье одной из своих подписчиц.

- Я хотела бы подарить это платье одной из моих прекрасных подписчиц. Победительницу я выберу в случайном порядке сегодня вечером. Удачи! - написала модница на своей странице в инстаграме.

Отметим, что у Ксении Царицыной более 450 тысяч подписчиков в инстаграме. Так, что выиграть платье будет очень непросто. К слову, желающих набралось уже достаточно много. Напомним, что Ксения вместе с мужем и детьми живет в Дубае. Она постоянно удивляет своих подписчиков открытыми нарядами, большим набором купальников, а также встречами со знаменитостями. Красавица не стесняется демонстрировать свои соблазнительные формы, показывая то выдающуюся грудь, то хвастаясь своими ягодицами. Посты Ксении неизменно набирают множество «лайков» и положительных комментариев.

ksenia_tsaritsina Супруга самарского олигарха решила подарить свое платье самой удачливой подписчице

ИСТОЧНИК KP.RU