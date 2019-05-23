2019-05-23T12:59:29+03:00
Общество

Секретов почти не осталось: Ксения Царицына показала очередной купальник

Откровенное бикини очень понравилось подписчикам
Кристина Адаева
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Фото instagram.comФото instagram.com
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Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова снова порадовала подписчиков своего инстаграма. Казалось бы, красавицы Ксения показа уже столько своих купальников, что даже самые преданные поклонники сбились со счету. Модель позировала в стольких позах, что подписчики уже рассмотрели во всех подробностях грудь, ягодицы и плоский животик девушки. И тут Ксения преподнесла новый сюрприз.

На этот раз она позирует в откровенном ярко-розовом бикини. Снимок она подписала просто: «mamasita».

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Ксания Царицына показала новый купальник
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Напомни, стройная, подтянутая Ксения мама двоих детей. При этом девушка сохранила модельную фигуру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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