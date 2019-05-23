Секретов почти не осталось: Ксения Царицына показала очередной купальник
Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова снова порадовала подписчиков своего инстаграма. Казалось бы, красавицы Ксения показа уже столько своих купальников, что даже самые преданные поклонники сбились со счету. Модель позировала в стольких позах, что подписчики уже рассмотрели во всех подробностях грудь, ягодицы и плоский животик девушки. И тут Ксения преподнесла новый сюрприз.
На этот раз она позирует в откровенном ярко-розовом бикини. Снимок она подписала просто: «mamasita».
Напомни, стройная, подтянутая Ксения мама двоих детей. При этом девушка сохранила модельную фигуру.
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ИСТОЧНИК KP.RU