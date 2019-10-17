Устали от неудобств: полицейские рассказали, почему нашлись современные "Ромео и Джульетта"

СЕГОДНЯ 19:02 2019-10-17T19:02:34+03:00

Илья Любас и Ангелина Щербик сбежали от близких почти три месяца назад и все это время путешествовали

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"Ромео и Джульетта" нашего времени - 17-летний Илья Любас из Самары и 14-летняя Ангелина Щербик из Турции - найдены спустя три месяца. Девочка уже встретилась с отцом, парень тоже ждет воссоединения с родней. Как сообщили в Управлении МВД по Брянской области, разыскиваемые подростки пришли к правоохранителям сами.

- Вечером 16 октября они обратились в МО МВД России "Жуковский" и пояснили, что ушли из дома, так как родители препятствовали их отношениям, - сообщает пресс-служба ведомства.

Юные романтики признались полицейским, что решили попробовать жить вдали от близких самостоятельно. Они сначала переместились из Белоруссии в Россию, а уже тут переходили из региона в регион. Для проживания ребята использовали заброшенные дома и дачи.

- Во время их путешествия посягательствам на их жизнь и здоровье они не подвергались, а обратились в полицию, устав от неудобств, которые испытывали вдали от дома. Полицейские незамедлительно связались с родными подростков, оповестив их о местонахождении детей, - объяснили стражи порядка.

Напомним, что "Комсомолка" писала подробности этой истории любви. Отметим, что в СК по Ленобласти заявляли, что на след Любаса и Щербик помогли выйти очевидцы.

Пусть говорят - пропажа Ильи Любаса и Ангелины Щербик.Уже третий месяц родственники, друзья и волонтеры разыскивают пропавших влюбленных. 17-летнего Илью и 14-летнюю Ангелину в последний раз видели в Смоленске. Какой конфликт между семьями мешал счастью влюбленных? Что заставило из бежать жажда романтики или обида на родителей? Всех, кто что-то знает о местонахождении детей, просьба сообщить по телефону горячей линии СУ СК РФ по Ленинградской области: 8 (812) 492-01-58

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ИСТОЧНИК KP.RU