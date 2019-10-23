2019-10-23T16:56:06+03:00
Общество

Регоператор обжаловал решение суда об отмене тарифа на вывоз мусора в Самарской области

Компания подала апелляцию с требованием признать это решение незаконным
Анастасия ФИЛАТОВА
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Апелляцию регоператора рассмотрит суд в Нижнем НовгородеАпелляцию регоператора рассмотрит суд в Нижнем НовгородеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области продолжается история с отменой тарифа на вывоз мусора. Ранее Самарский областной суд вынес решение аннулировать соответствующий приказ департамента ценового и тарифного регулирования, однако ни чиновники, ни регоператор с этим не согласились. В среду, 23 октября, стало известно, что компания «ЭкоСтройРесурс» подала апелляцию. Об этом в твиттере сообщил депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев, который был одним из тех, кто боролся за отмену «мусорного тарифа».

- Регоператор подал апелляционную жалобу на решение Самарского областного суда, отменившего тариф на мусор. Теперь дело уйдет в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижний Новгород, - отметил парламентарий.

Напомним, поводом для обращения в суд послужило недовольство жителей региона новым тарифом на вывоз мусора. Они посчитали, что он слишком завышен, и потребовали его отмены. В итоге облсуд удовлетворил это требование. Спустя некоторое время глава министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков заявил, что расчет стоимости на сбор и вывоз мусора будет пересмотрен, но не исключено, что это приведет только к увеличению тарифа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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