2019-11-12T13:30:24+03:00
Общество

В Самаре «пирамиды позора» начнут «селить» в подъездах должников

Напоминание о долгах будут размещать в виде наклеек на почтовых ящиках
Анастасия ФИЛАТОВА
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Наклейки с пирамидой появятся на ящиках тех жильцов, которые накопили долг в более чем 5 тысяч рублейНаклейки с пирамидой появятся на ящиках тех жильцов, которые накопили долг в более чем 5 тысяч рублей
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В Самаре коммунальщики продолжают «выбивать» долги за холодную воду и канализацию с помощью «пирамиды позора». Если раньше ее устанавливали возле частных домов должников и подвешивали перед их окнами, то теперь ее решили «селить» и в подъездах многоквартирных домов. Правда, саму трехтонную грозу неплательщиков затаскивать в многоэтажки не будут. Коммунальщики ограничатся только изображением пирамиды.

- Маленькие пирамидки с надписями «Здесь живет должник» в начале ноября начали наклеивать на почтовые ящики. Первые 218 наклеек уже появились в подъездах девяти домов в Октябрьском и Ленинском районах. Общий долг жильцов этих домов — почти 2 млн рублей, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

Как отмечают в компании, такие черно-желтые метки получат все те, кто накопил долг за воду и водоотведение свыше 5 тысяч рублей. Те, у кого есть проблемы с финансами, могут обратиться в «РКС-Самара» и получить рассрочку. Сделать это можно во вторник или четверг с 9:00 до 10:00 на заседании комитета по дебиторской задолженности на улице Луначарского, 56.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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