2019-11-21T16:52:47+03:00
Общество

Восстановлением фабрики-кухни в Самаре займутся столичные реставраторы

Компания из Москвы — единственная, кто подал заявку на участие в торгах
Анастасия ФИЛАТОВА
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Подрядчику заплатят почти 1,4 млрд рублей за реставрацию зданияПодрядчику заплатят почти 1,4 млрд рублей за реставрацию зданияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стали известны результаты электронного аукциона по поиску подрядчика для реставрации здания фабрики-кухни на улице Ново-Садовой в Самаре. Торги признали несостоявшимися, потому что была подана только одна заявка. В итоге контракт будет заключен на ту сумму, которая была установлена изначально — 1,38 млрд рублей.

- Единственную заявку подало акционерное общество «Межобластное научно-реставрационное художественное управление» из Москвы, - говорится на сайте госзакупок.

Организация должна будет приступить к работам по реставрации здания сразу после заключения госконтракта. Заказчиком выступает ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации». Завершить обновление фабрики-кухни подрядчик должен до 29 октября 2021 года.

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Об этом в ходе своего визита в Самару официально объявил и.о. министра культуры РФ (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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