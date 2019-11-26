Маньяк Олег Рыльков предстанет перед судом за убийство двух девочек в 90-х годах в Самарской области

СЕГОДНЯ 10:38 2019-11-26T10:42:12+03:00

«Тольяттинский потрошитель» сам признался в преступлениях только в 2019 году [видео]

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В Самарской области вновь предстанет перед судом «Тольяттинский потрошитель» Олег Рыльков, на счету которого как минимум 9 смертей и 35 изнасилований детей. На этот раз его обвиняют в убийствах двух девочек, которые не обошлись без сексуального насилия.

- По версии следствия, в августе 1994 года Рыльков заманил 16-летнюю девушку в лесной массив Тольятти, совершил в отношении нее действия сексуального характера и убил ее. В апреле 1997 года мужчина, находясь уже в Борском районе, аналогичным образом убил 8-летнюю девочку, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Долгое время эти преступления следователям не удавалось раскрыть. О личности предполагаемого преступника они узнали только в этом году, когда Рыльков сам сознался в них. Правоохранители проверили его слова и провели следственные эксперименты на месте происшествий. Экспертиза показала, что на момент совершения преступлений Рыльков находился в дееспособном состоянии. Недавно стражи порядка завершили расследование уголовного дела и направили на рассмотрение в суд.

Напомним, что за предыдущие преступления Рыльков был приговорен к пожизненному заключению в колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области, но в последнее время его содержат в учреждениях Самарского региона. Здесь он пытается выйти на свободу, аргументируя это состоянием здоровья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/746086" frameborder="0"></iframe> Видео следственного эксперимента с "Тольяттинским потрошителем" Олегом Рыльковым.

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ИСТОЧНИК KP.RU