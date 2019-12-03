Мама убитого в тольяттинском кафе дзюдоиста считает, что правоохранители покрывают преступников

СЕГОДНЯ 14:48 2019-12-03T14:48:26+03:00

Лариса Кушнир в открытом обращении заявила, что люди, убившие ее сына, до сих пор находятся на свободе [Видео]

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В Тольятти продолжается расследование убийства 27-летнего дзюдоиста Евгения Кушнира. Родственники погибшего не очень довольны работой правоохранителей и обратились в местные СМИ с просьбой о помощи.

- С момента убийства моего сына прошло 5 месяцев. На сегодняшний день по делу ничего не изменилось, под стражей находится лишь один обвиняемый Гахирманов Эльшанов, - заявляет в своем открытом письме к общественности, опубликованном на сайте TLTgorod.ru, мама убитого Лариса Кушнир.

По словам женщины, второго обвиняемого - Бадала Искендерова - освободили еще 10 июля. На все вопросы ответ один - "следствие ведется". Между тем друг детства Евгения Кушнира, еще один потерпевший Замир Сафаров, сумевший выжить, рассказывает, что в преступлении принимали участие более 12 человек. Искендеров был среди них, он стрелял в парней, а также кричал "Добейте его!".

Лариса уверена, что дело пытаются "замять" и задерживать всех, кто имеет отношение к убийству ее сына, не планируют.

- Тот факт, что все ранения у сына в спину, говорит о том, что Женя даже не успел оказать никакого сопротивления, несмотря на то, что был физически подготовленным. Его просто повалили и убивали, нанося удары ножами в спину. Однако орган следствия упорно не желает видеть, что убийство совершено группой лиц! - негодует женщина.

Мать Евгения выразила беспокойство тем, что убийцы сына останутся безнаказанными и предположила, что у преступников есть покровители среди силовиков, ведь Искендеров, по ее словам, руководит финансовыми потоками, проходящими через оптовую базу на улице Ларина.

Напомним, что Кушнира убили в кафе "Левша". Ему нанесли несколько ножевых ранений. Причиной конфликта стали финансовые споры.

Мать убитого дзюдоиста из Тольятти обратилась к общественности.Видео: ТЛТгород.ру

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ИСТОЧНИК KP.RU