Всероссийский Дед Мороз рассказал, что бы он подарил президентам США и Украины на Новый год

СЕГОДНЯ 14:13 2019-12-09T14:15:02+03:00

Дед Мороз пожелал, чтобы люди пожелали на Новый год мир во всем мире Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Дед Мороз из Великого Устюга продолжает колесить по стране и дарить людям новогодние подарки. Он исполняет мечты не только детей, но и взрослых. В каждом городе зимний волшебник находит для жителей теплые слова. Поздравить с Новым годом Дед Мороз решил и президентов Украины и США — Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

- Желаю мира, согласия, находить общий язык с президентами других стран. И чтобы каждый под бой курантов на Новый год загадал «Мир во всем мире», - приводит News.ru слова всероссийского Деда Мороза.

Напомним, что в начале декабря главный зимний волшебник страны побывал в Самаре. Он посетил здесь детские дома и больницы, зажег елку в парке имени Гагарина и прокатился на колесе обозрения. Еще раз увидеть Деда Мороза самарцы смогут 22 декабря. В этот день он побывает на площади имени В.В. Куйбышева.

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ИСТОЧНИК KP.RU