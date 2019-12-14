«Объект сложный, но мы справимся»: строители рассказали об уникальных особенностях моста через Волгу у Климовки

СЕГОДНЯ 13:04 2019-12-14T13:08:42+03:00

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Утром в субботу, 14 декабря губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отправился на стройплощадку моста через Волгу у села Климовка. Он облетел маршрут, по которому вскоре проляжет скоростная трасса, а потом провел там совещание.

Работы уже ведутся на обоих берегах Волги: строители подготавливают площадку, делают временные подъездные пути и речной причал для подвоза стройматериалов. Ежедневно на стройплощадке работают 75 человек и 20 единиц спецтехники. Протяженность трассы составит 102 км, в том числе моста — 3,7 км. Всего будет построено 40 искусственных сооружений. На правом берегу реки дорога соединится с подъездом от трассы М-5 «Урал» к Ульяновску, а на левом — с самой трассой М-5 «Урал». По словам строителей, которые, к слову, участвовали в возведении моста через Керченский пролив, самарский мост будет уникальным и довольно сложным.

Рабочие обустраивают причал для подвоза стройматериаловФото: Twitter.com

- Протяженность 24-х из 25-ти пролетов составит более 100 м, а глубина дна - 36 метров. При строительстве Крымского моста максимальная глубина дна была 12 метров. Естественно, на таких глубинах сложно работать, но у нас есть определенный опыт. Наши мостостроители, как отмечают европейские и азиатские специалисты, - на вес золота. Уверен, с задачами справимся, - заявил генеральный директор хозяйственного партнерства «Концессионная компания «Обход Тольятти» Александр Афанасьев.

Напомним, открытие нового моста через Волгу запланировано на 2024 год. Предполагается, что он поможет снизить транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, сократит время поездки до Москвы, а также даст импульс экономическому развитию Самарской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU